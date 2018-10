Vi skal handle nu, hvis vi vil beskytte demokratiet for fremtidige generationer, siger Anders Fogh Rasmussen.

Bruxelles. Det er tid til at handle, for cybertruslen mod de kommende valg i Europa er alvorlig, og forsvaret er svagt.

Sådan lyder den kontante besked fra den tidligere danske statsminister Anders Fogh Rasmussen. Han er i dag medformand i en transatlantisk kommission, der beskæftiger sig med valgintegritet.

Mandag var han en hovedtalerne til en konference i Bruxelles om cybersikkerhed i forbindelse med demokratiske valg.

- Vi kan ikke tåle at tabe mere tid, når det kommer til at håndtere udenlandsk indblanding i vores valg. Vores svar er svage og fokuserer på det sidste angreb frem for det næste.

- Nationale regeringer og EU er nødt til at afsætte flere midler til det her område så hurtigt som muligt. Vi skal handle nu, hvis vi skal beskytte vores demokrati for fremtidige generationer, siger Anders Fogh Rasmussen.

Han påpeger, at truslen især kommer fra Rusland, men at andre lande som Kina, Iran og Venezuela også rykker på sig. Derudover er Nordkorea "utvivlsomt" på vej.

Ifølge EU-kommissær for sikkerhedsunionen Julian King, der er en af arrangørerne af konferencen, skal der især sættes ind på tre områder:

Cybersikkerheden skal forstærkes, personlig data skal sikres, og cybermanipulation i form af eksempelvis misinformation skal forhindres.

Og det kræver samarbejde.

- Vi har store udfordringer og lang vej endnu. Vi har brug for samarbejde både på europæisk og internationalt niveau. Men også mellem myndigheder, den private sektor og civilsamfundet, siger Julian King.

Konferencen i Bruxelles løber over to dage. Eksperter, EU-kommissærer og politikere er blandt de deltagende.

Forhåbningen er blandt andet at komme nærmere et svar på, hvordan man på EU-plan kan forberede sig bedst muligt på cybertruslen forud for Europaparlamentsvalgene i maj 2019.

/ritzau/