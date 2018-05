Brasiliens førstedame, Marcela Temer, hoppede i vandet ved præsidentpaladset fuldt påklædt for at redde sin egen hund.

Det skulle hun måske ikke have gjort, for siden er hun blevet udsat for en sand ristning på de sociale medier. Det skriver asiaone.

Hændelsen skete den 22. april, men blev først offentliggjort i denne uge.

Den 34-årige tidligere skønhedsdronning tog en hurtig beslutning, da hendes hund, en Jack Russel med navnet Picoly, strøg efter en flok ænder.

Den havde svært ved at komme op på land igen, og så sprang førstedamen i vandet.

Den brasilianske præsident Michel Temer, (tv) med sin førstedame Marcela Temer, (th). Foto: EVARISTO SA Den brasilianske præsident Michel Temer, (tv) med sin førstedame Marcela Temer, (th). Foto: EVARISTO SA

Det fik de braslianske medier og Twitter til at gøre grin med præsidentfruens heroiske indsats. Det blev mandag aftens varmeste nyhedsemne.

At hendes mand, Michel Temer, er alletiders mest upopulære præsident, fik den venstreorienterede blogger Leonardo Stoppa til at joke med, at Marcelas mål ikke var at redde hunden, men at redde anden.

»Hun blev grebet af panik, fordi hun så en af Temers få vælgere,« sagde Stoppa i en udsendelse på YouTube.

Michel Temer, som i en parantes er mere en fire årtier ældre end sin kone og har flere korruptionssager kørende, fik også på puklen af bloggeren Jose Simao, som tweetede: »Marcelas hund forsøgte at begå selvmord! Den kunne ikke klare Temer!«