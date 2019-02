Var det tilfældigt, at Melania Trump troppede op i sort, mens alle de demokratiske kvinder havde aftalt at bære hvidt?

Eller forsøgte Førstedamen at sende et signal til omverdenen om, at hun støtter sin mand gennem ild og vand?

Spørgsmålet er dukket op efter Trumps årlige tale til nationen.

Melania Trump vækker opsigt, hvor end hun går. Lige meget hvad hun tager på, bliver det en historie i både de etablerede nyhedskanaler og på de sociale medier.

Således også natten til onsdag dansk tid, da hun gik ind i Kongressen for at høre sin mands anden store tale til nationen:

Den traditionsrige 'State of the Union'-tale.

.@CBSEveningNews anchor @JeffGlor is now on the air, beginning our coverage of President Donald Trump's State of the Union address. First lady Melania Trump has just entered the U.S. House chamber. #SOTU pic.twitter.com/hRH2hddHfb — 10News WTSP (@10NewsWTSP) February 6, 2019

For det virkede bevidst, at Førstedamen entrerede salen klædt helt i sort, mens de demokratiske kvinder lyste op nede i salen i hvidt fra top til tå.

De kvindelige demokratiske kongresmedlemmer havde valgt at klæde sig helt i hvidt for at markere kvindeligt sammenhold i kampen for ligestilling, skriver tv-stationen CNN. Det skete i protest mod en række tiltag fra præsidenten, som de demokratiske kvinder mener går direkte imod kvinder, lige fra ligeløn til sundhedspolitik.

Alle de demokratiske kvinder havde valgt at klæde sig helt i hvidt. Her er det Alexandria Ocasio-Cortez, som lytter til præsidentens tale. Foto: ALEX WONG

Kort før talen lagde demokraternes leder Nancy Pelosi et billede af alle de hvidklædte demokratiske kvinder på Twitter med teksten:

'I aften er vores demokratiske kvinder klædt i hvidt for at støtte kvinders rettigheder - i modsætning til præsidenten, som ikke gør!'

Tonight, our Democratic #WomenWearWhite in support of women's rights -- in spite of a @POTUS who doesn't! pic.twitter.com/kKJpfV5iUE — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) February 28, 2017

Derfor bed mange mærke i, at Melania Trump havde valgt en kulsort dragt. Til gengæld undrede det også mange, at præsidentens to døtre havde valgt at klæde sig i henholdsvis sort og hvidt.

Da Trump i sin tale talte om, at de amerikanske kvinder er blevet en større del af arbejdsstyrken, brød de hvidklædte kvinder - til Trumps overraskelse - ud i jubel.

Det er ikke første gang, Førstedamen vælger at klæde sig modsat de kvindelige kongresmedlemmer.

Sidste år valgte mange af de demokratiske kvinder at klæde sig helt i sort i sympati med #MeToo-bevægelsen.

Sådan så Melania Trump ud sidste år, da de demokratiske kvinder var klædt helt i sort. (Arkivfoto) Foto: JONATHAN ERNST

Dengang dukkede præsidentfruen op helt i hvidt.

Talen onsdag nat var første gang Førstedamen optrådte offentligt siden jul.