Ralph Lauren er nu ude at undskylde for at sælge en vare, som angiveligt er en kopi af et mexicansk design.

Det er hustruen til Mexicos præsident, Beatriz Gutiérrez, der i et opslag på sin Instagram-profil anklager modegiganten for plagiat. Her delte hun et billede af en lang beklædningsgenstand med striber og mønstre, som hang i en butik med et Ralph Lauren-mærke.

'Vi har allerede indset, at I virkelig godt kan lide mexicansk design, især dem med forfædres kulturer, der bevarer tekstiltraditionen. Men ved at kopiere disse designs begår I plagiat, og som I ved, er plagiat ulovligt og amoralsk,' skriver hun og fortsætter:

'Indrøm det i det mindste. Og jeg håber, I kompenserer skaden på de oprindelige samfund, der udfører dette arbejde med kærlighed og ikke for profitmillionærer.'

I en pressemeddelelse udtalte Ralph Lauren, at man var »overrasket« over at se den pågældende beklædningsgenstand fortsat være til salg.

Modekæden hævder nemlig at have udstedt et »strengt direktiv« allerede måneder tidligere med besked om at fjerne denne fra butikkerne.

Tøjfirmaet siger nu, at de arbejder på at finde ud af, hvordan produktet alligevel endte i butikkerne, og at man var »meget kede af«, at det skete.

Også Mexicos kulturminister, Alejandra Frausto, retter kritik af Ralph Lauren og kalder tilfældet »kulturel appropriation«.