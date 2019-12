Enorme naturgasledninger, gensidige lovord og nu en vejbro viser, at Rusland og Kina har nærmet sig hinanden.

Den første vejbro mellem Rusland og Kina er blevet færdigbygget.

Byggeriet ses som det seneste tegn på det forbedrede forhold de to lande imellem og forventes at åbne for trafik i foråret 2020.

Vejbroen forbinder russiske Blagovesjtjensk og den kinesiske by Heihe. Den går over floden Amur, som over en længere strækning danner grænse mellem Rusland og Kina.

Efter planen skal den forøge fragttrafikken og skabe mere handel med landbrugsprodukter.

- Vi skaber en ny international transportkorridor, siger Vasilij Orlov, guvernør for Amur-regionen.

En gensidig tilbageholdenhed samt russisk bekymring over den øgede kinesiske indflydelse i det tyndt befolkede, men mineralrige, østlige Rusland, har stået i vejen for den slags udviklinger tidligere.

Men Rusland har forsøgt at styrke båndene til Kina, efter at Vesten har indledt sanktioner mod landet som følge af annekteringen af Krim-halvøen i 2014.

De to landes præsidenter præsenterer således det enorme projekt "Power of Siberia"-naturgasrørledningen mandag. Landende har indgået en 30 år lang aftale til omkring 1800 milliarder kroner om gasledningen.

Kreml-talsmanden Dmitrij Peskov lovpriste i oktober "det særlige forhold" mellem Rusland og Kina.

Og Ruslands præsident, Vladimir Putin, har sat pris på det stærke arbejdsforhold, han har til Kinas præsident, Xi Jinping.

Broen er bygget af et russisk-kinesisk firma, der i alt har bygget 20 kilometer nye veje i forbindelse med projektet.

Den kinesiske del af projektet blev afsluttet i oktober. Men den russiske del har været dyrere og har taget længere tid at bygge.

Flere russiske firmaer har sagt, at de forventer en tidobling af deres trafik over broen frem mod 2030.

/ritzau/Reuters