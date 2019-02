Du kan ikke alene komme af med dine dollars i Las Vegas i staten Nevada. Den førende amerikanske spilleby blev forrige mandag ramt af noget så usædvanligt som en snestorm.

Det er første gang i over et årti, at sneen falder over The Strip, som hovedgaden hedder. Det skriver avisen New York Post.

Op til fem centimeters sne lagde sig som et fint pudder over byen, der ellers ligger 'som en ø' midt i en ørken.

Den yderst sjældne vinterstorm startede søndag aften med temperaturer, der lå på minus fire grader celcius.

I guess I live in Colorado now wtf Vegas I’m not here for snow #IslandBey https://t.co/d4k5kpoPOV — Island Bey (@IslandBeyCOLE) 18. februar 2019

Det fik både gæsterne og de lokale indbyggere i spillebyen til at måbe, for februar byder normalt på temperaturer omkring 15 grader.

Enkelte brugte Twitter til at fortælle om den kortvarige vinterstorm.

»Hvad pokker, Vegas. Jeg er ikke kommet her for at se sne,« skrev en turist, som var på besøg fra Bahamas.

Andre områder i nærheden blev ramt af op mod ti centimeter sne, rapporterer WLS-TV.

Mandag eftermiddag var sneeventyret dog forbi. Sneen smeltede, da temperaturen røg op på 7 grader.