Hun er den første person i verden, der får en corona-vaccine.

90-årige Margaret Keenan fra Enniskillen i Nordirland har som den første modtaget den længeventede vaccine fra Pfizer/BioNTech.

Hun modtog injektionen på universitetshospitalet i Coventry tirsdag morgen.

Ifølge BBC kalder hun det selv for 'et privilegium' at modtage det lille stik, der kan vise sig at være begyndelsen på enden for pandemien.

Den aldrende kvinde fylder 91 år i næste uge.

»Jeg føler mig så privilegeret over at være den første person, der er vaccineret mod Covid-19.«

»Det er den bedste tidlige fødselsdagsgave, jeg kunne ønske mig, fordi det betyder, at jeg endelig kan se frem til at tilbringe tid med min familie og venner i det nye år efter, at have været på egen hånd det meste af året.”

‘Maggie,’ som hun kaldes af venner og familie, beskrives som en rask og rørig kvinde, der først for fire år siden gik på pension fra jobbet som kasseassistent hos en juveler.

Margaret Keenan, 90, er den første i Storbritannien til at modtage Pfizer/BioNtech-vaccinen. Foto: Jacob King Vis mere Margaret Keenan, 90, er den første i Storbritannien til at modtage Pfizer/BioNtech-vaccinen. Foto: Jacob King

Hun har en datter, en søn og fire børnebørn. Med vaccinen forventer hun igen at kunne tilbringe tid sammen med sine nærmeste.

Margaret Keenan får endnu et stik om 21 dage. Det skal sikre, at vaccinen yder den bedste beskyttelse mod coronavirus.

Den britiske sundhedsminister, Matt Hancock, kalder den første britiske vaccination mod covid-19 tirsdag for afgørende vendepunkt. Forventingen er, at alle sårbare inden for få måneder er vaccineret i Det Forenede Kongerige.

»Vi tror, at alle de særligt sårbare vil være vaccineret i foråret, siger sundhedsministeren og fastslår, at der forestår en enorm arbejdsindsats,« siger han.