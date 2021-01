Demokraterne i Repræsentanternes Hus i Kongressen har nu taget det første officielle skridt til at indlede en rigsretssag mod afgående præsident Donald Trump.

Det fremgår af Demokraterne såkaldte ‘resolution’, hvor Trump anklages for at ‘tilskynde til oprør’ mod USAs demokrati.

Det skriver cnn.com

Demokraterne underbygger deres anklage med, at Trump har undergravet demokratiet ved gentagne gange at have fremsat falske påstande om, at han vandt præsidentvalget, ligesom han bevidst forsøgte at påvirke den valgansvarlige i delstaten Geogia til at finde tilstrækkelige stemmer til, at Trump kunne vinde staten over Biden

Rigsretssagen kan ifølge Washington Post tidligst indledes onsdag i denne uge.

Opdateres …