Den første sydlige hvide næsehornsunge, født i fangenskab under den igangværende coronapandemi, har set dagens lys i Sydamerika.

Ungen, der blev født i Chiles Buin Zoo, er af hankøn og har fået navnet Atanasio, skriver Reuters.

Det var en ordentlig krabat, der skulle ud af moderens livmoder. 75 kg vejede han ved fødslen 5. juli, og han har været et hit lige siden.

Moderen hedder Hannah, og hun har båret på ham i 18 måneder. Det tog til gengæld blot fem timer at føde ham.

Den er bare en dag gammel, denne unge af et sydligt hvidt næsehorn, der blev født i Taiwan 17. december 2019. Foto: Sam Yeh

Atanasio vil die sin mor i omkring et helt år, og han vil få tætte bånd til sin mor, før faren, Oliver, får en chance for at møde sin søn.

Dyrepasserne oplyser, at Atanasio er fuldstændig rask, og at han var i stand til at stå på egne ben bare en time efter fødslen.

»Der er kun fire sydlige hvide næsehorn født i fangenskab i USA og ni i Europa. Det er meget svært at få denne næsehornsart til at yngle. Det er derfor, vi er så glade for at bidrage med endnu et eksemplar af arten, der har det svært i naturen,« siger Ignacio Idalsoaga, direktør for den zoologiske have i Buin.

Denne unge af arten sydligt hvidt næsehorn blev født 25. november 2019 i Belgien. Foto: Kenzo TRIBOUILLARD

Navnet Atanasio kommer fra den katolske helgen Sankt Athanasius.

Athanasius den Store, som eftertiden har kaldt ham, blev født cirka 298 og døde 2. maj 373 i Alexandria, hvor han var biskop. Han regnes som kirkefader af den katolske kirke.

Ifølge Buin Zoo er fødslen af sydlige hvide næsehornunger ekstremt sjældne i Latinamerika.

Atanasio er kun det andet hvide næsehorn, der er født i Buin Zoo, og samtidigt kun det andet, der er født i hele Latinamerika, oplyser den zoologiske have i en skriftlig udtalelse.

Næsehornsunge, th., født i Belgien 25. november 2019, sammen med sin mor, Madiba. Foto: KENZO TRIBOUILLARD

Fødslen skete i en svær tid for den zoologiske have, der har været lukket for offentligheden i fire måneder på grund af coronapandemien.

Ifølge de sidste nye data er der mellem 17.000 og 19.000 sydlige hvide næsehorn tilbage i naturen, mens 743 lever i zoologiske haver.

Jagt og ødelæggelse af naturen koster omkring 1.000 af dem livet om året.