Vi har endnu ikke bekæmpet coronavirussen, før vi skal tage stilling til en ny, potentiel trussel.

I Rusland har man netop for første gang fundet mennesker, der er blevet smittet med fugleinfluenzaen H5N8.

Virussen er fundet i syv medarbejdere på en farm i det sydlige Rusland, hvor man tidligere har fundet H5N8 i fugle.

»Virussen kan blive transmitteret fra fugle til mennesker og har altså overkommet barierren mellem to arter,« udtalte russiske Anna Popova på et pressemøde lørdag.

H5N8-virussen er blevet fundet i fugle over hele verden de seneste måneder, men det er altså første gang, at man har set den overgå til et menneske.

I november hævede Fødevarestyrelsen risikoniveauet for fugleinfluenza i Danmark fra 'meget lav' til 'høj'.

Statens Serum Institut oplyste i efteråret, at man ikke mener, det er sandsynligt, at mennesker kan blives smittet med virusset.

Flere europæiske lande er blevet ramt af fugleinfluenzaen i efteråret og vinteren, efter den kom med efterårets fugletræk fra Rusland og Kasakhstan.

Senest var Danmark også ramt i starten af januar. Her blev 9000 fjerkræ aflivet i Løvel nord for Viborg.