En 41-årig mand fra Kina er som den første nogensinde blevet bekræftet smittet med en særlig variant af fugleinfluenza.

En variant ved navn H10N3.

Det oplyser Kinas nationale sundhedskommission (NHC) ifølge nyhedsbureauet Reuters tirsdag.

Manden, som bor i Zhenjiang den østlige provins af Jiangsu, blev indlagt på hospitalet, efter han begyndte at udvikle feber og andre symptomer.

Han blev diagnosticeret med fugleinfluenza-varianten H10N3 28. maj, men hvordan han er blevet smittet, oplyser myndighederne ikke noget om.

H10N3 er ifølge NHC ikke specielt sygdomsfremkaldende og er dermed en mindre alvorlig variant af fugleinfluenza-virussen. Dette betyder angiveligt også at risikoen for, at virussen spreder sig på en stor skala er meget lav.

Den 41-årige mand er stabil og klar til at blive udskrevet fra hospitalet, og smitteopsporingen blandt hans nære kontakter, har ikke fundet yderligere tilfælde af smitten.

Adskillige varianter af fugleinfluenzaen florerer i Kina, og i sjældne tilfælde kan mennesker blive smittet – som regel personer, som arbejder med fjerkræ.

Fugleinfluenza-varianten H7N9 slog op mod 300 personer ihjel i løbet af 2016 og 2017. Foto: TOM Vis mere Fugleinfluenza-varianten H7N9 slog op mod 300 personer ihjel i løbet af 2016 og 2017. Foto: TOM

Der har dog ikke været noget opsigtsvækkende antal infektioner blandt mennesker, siden varianten H7N9 slog omkring 300 kinesere ihjel mellem 2016 og 2017.

Ifølge NHC er den 41-årig mand fra Kina det første menneske nogensinde, som er blevet smittet med H10N3-varianten af fugleinfluenzaen.