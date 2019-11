Oplysninger om en amerikansk statsborger, der har været forsvundet i Iran siden 2007, er nu kommet frem.

I 12 år har ingen hørt fra 71 årige Robert Levinson, en amerikansk spion for CIA, der forsvandt i Den Persiske Golf i 2007.

Men billeder fra Iran og udtalelser fra den iranske regering bekræfter nu de første livstegn fra amerikaneren siden 2011.

Lørdag kom det frem, at der angiveligt foregår en retssag mod Robert Levinson i hovedstaden, Teheran.

Det fremgår af en udtalelse fra den Iranske regering gennem FN.

Men den udtalelse gik Iran igen i rette med ifølge Associatet Press, da regeringen søndag sagde, at sagen behandles som en 'forsvunden person-sag'.

Regeringen mener ikke, der er tale om en decideret retssag mod den tidligere CIA-ansatte.

Hvad Robert Levinsons ærinde var i Iran, har siden 2007 været et åbent spørgsmål.

Robert Levinson har i mange år været ansat i efterretningstjenesten FBI, men som 50-årig skiftede han til landets internationale efterretningstjeneste CIA som spion.

I høringer i Kongressen efter hans forsvinden forsøgte CIA-chefer at få det til at fremstå, som om han kun arbejdede som freelancer, der ikke officielt var på lønningslisten i CIA, og at han ikke havde beføjelser til at rejse til Iran.

Det skriver DR Nyheder.

USA's præsident, Donald Trump, skrev søndag aften et tweet, hvor han opfordrede Iran til at udlevere Robert Levinson, og sagde, at det ville være et 'positivt skridt'.

If Iran is able to turn over to the U.S. kidnapped former FBI Agent Robert A. Levinson, who has been missing in Iran for 12 years, it would be a very positive step. At the same time, upon information & belief, Iran is, & has been, enriching uranium. THAT WOULD BE A VERY BAD STEP! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11. november 2019

Samtidig betegnede han Levinson som den 'kidnappede' tidligere FBI-agent og tilføjede dermed ny spekulation til omstændighederne omkring agentens forsvinden.

Robert Levinson blev sidst set i live i 2011 i en video, hvor han iført en fangedragt bad om hjælp ved at holde papirer med tekst.

Videon afslørede imidlertid ikke, hvor Robert Levinson befandt sig, men havde underlægningsmusik i form af en bryllupssang, der er populær i Afghanistan.

Den amerikanske regering har udlovet en dusør på 20 mio. dollar til den, der kan bidrage med information om Robert Levinson.