Familier til vietnameserne, som omkom i lastbil, har haft problemer med at få de afdødes jordiske rester hjem.

16 lig af vietnamesere, der blev fundet døde i en lastbil i britiske Essex i oktober, er ankommet til Vietnam.

Det meddeler udenrigsministeriet i Vietnam onsdag. I alt omkom 39 i lastbilens kølecontainer.

Ligene nåede til Noi Bai-lufthavnen tidligt onsdag og vil snarest blive transporteret til de pårørende.

- Efter at have ventet i så mange dage er min søn endelig her, siger Nguyen Dinh Gia, far til den omkomne Nguyen Dinh Luong.

- Vi er i stor sorg, men vi har været nødt til at holde vores følelser tilbage for at organisere min søns begravelse, lyder det fra Gia på telefon fra sit hjem i byen Can Loc i Ha Tinh-provinsen.

Det var den 23. oktober, at otte kvinder og 31 mænd blev fundet døde i en kølecontainer i en trailer i Grays i Essex. Ni af dem var teenagere.

Vietnamesiske og britiske myndigheder vil fortsat koordinere arbejdet med at få de tilbageværende lig hjem, meddeler ministeriet, dog uden at give yderligere detaljer.

Familierne til ofrene, som alle var mellem 15 og 44 år har været plaget af forvirring og ængstelse over, hvordan ligene skulle komme tilbage til Vietnam.

De har selv skullet betale for at få ofrene hjem. Det har ifølge officielle dokumenter fra ministeriet kostet godt og vel 19.000 kroner for hvert lig.

Vietnamesiske myndigheder har meddelt, at de ville lægge ud for omkostningerne, som familierne kunne betale tilbage senere.

En nordirsk mand, der er sigtet for manddrab i forbindelse med sagen, har erkendt at have bidraget til ulovlig immigration. Han står over for i alt 41 forskellige anklager.

To andre nordirere er anholdt i sagen. Ti personer skulle være blevet anholdt i Vietnam.

Fundet af ligene i kølecontainerne har på ny kastet lys på den ulovlige migration, der organiseres af menneskehandlere, som sender fattige mennesker fra Asien, Afrika og Mellemøsten på farefulde rejser mod vestlige lande.

/ritzau/Reuters