Hendes forbrydelse var grusom og bestialsk, men hun forstod ikke selv, hvorfor hun skulle dø.

Nu har 52-årige Lisa Montgomery betalt det højeste pris for sin udåd.

Tidligt onsdag morgen blev hun henrettet i et fængsel i Terre Haute i delstaten Indiana.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

BREAKING: The U.S. government has carried out its first execution of a female inmate in 67 years. Lisa Montgomery, a Kansas woman, was put to death by lethal injection for strangling an expectant mother in Missouri and cutting the baby from her womb. https://t.co/IZeX2lakw4 — The Associated Press (@AP) January 13, 2021

Dermed er hun den første kvinde, der er blevet henrettet ved en føderal domstol i USA i næsten 70 år.

Omkring halv to natten til onsdag fik hun en dødelig indsprøjtning, og klokken 01.31 blev hun erklæret død.

Dødsstraffen blev gennemført blot få timer efter, at Højesteret i USA omstødte en afgørelse fra delstaten om at sende sagen til genovervejelse i en høring.

Dødsdommen har været udsat flere gange. I december fordi hendes advokat fik coronavirus. Tirsdag blev hendes henrettelse igen udsat, men kort efter omstødte USAs Højesteret afgørelsen.

Hun var den eneste kvinde på dødsgangen i USA og var den første kvinde, der er blevet henrettet i det føderale retssystem siden 1953.

Hun skulle have haft en dødelig indsprøjtning tirsdag, men i sidste øjeblik afgjorde en dommer, at hun var for syg til at blive straffet. Hun forstod angiveligt ikke dommen, lyder det.

Lisa Montgomery blev henrettet i det føderale fængsel i Terre Haute, Indiana, natten til onsdag lokal tid. Foto: SCOTT OLSON Vis mere Lisa Montgomery blev henrettet i det føderale fængsel i Terre Haute, Indiana, natten til onsdag lokal tid. Foto: SCOTT OLSON

Han besluttede, at en høring skulle tage stilling til henrettelsen, men den beslutning underkendte højesteret.

Onsdag morgen dansk tid skriver nyhedsbureauet AP så, at Lisa Montgomery er død.

Tilbage i 2004 gjorde hun sig skyldig i en bestialsk og uhyrlig forbrydelse, da hun dræbte den 23-årige Bobbie Jo Stinnett i det nordvestlige Missouri.

Hun kvalte den højgravide kvinde, og derefter skar hun hendes ufødte barn ud af maven på hende.

Demonstranter foran justitsministeriet i Washington. Foto: NICHOLAS KAMM Vis mere Demonstranter foran justitsministeriet i Washington. Foto: NICHOLAS KAMM

Derefter lod hun som om, at barnet var hendes eget.

Barnet overlevede den hårde start på livet.

Montgomery blev dømt til døden, men de seneste måneder er dommen blevet udsat flere gange på grund af hendes mentale tilstand.

Hendes advokat har flere gange forsøgt at overise retssystemet om, at hendes uhyrlige gerning bunder i omfattende omsorgssvigt og årelangt seksuelt misbrug, som hun blev udsat for som barn.

Demonstranter mod dødsstraf uden for fængslet i Indiana natten til onsdag lokal tid, da Lisa Montgomery blev henrettet. Foto: BRYAN WOOLSTON Vis mere Demonstranter mod dødsstraf uden for fængslet i Indiana natten til onsdag lokal tid, da Lisa Montgomery blev henrettet. Foto: BRYAN WOOLSTON

Den behandling har gjort hende hjerneskadet og psykisk syg, lyder argumentet.

De føderale henrettelser har været sat på pause i 17 år, men Donald Trump genoptog dem i juli sidste år.

Der har været en del henrettelser på delstatsniveau i den periode.