Man har intet politisk hørt fra hende siden januar 2021.

Men nu har Melania Trump endelig givet lyd fra sig, og det udelukker intet for fremtiden.

Det gør hun i et interview med CNN.

I Melania Trumps første interview, siden hun forlod Det Hvide Hus, antydede den tidligere førstedame, at der er en chance for, at hun kan komme til at have adresse i Det Hvide Hus igen.

»Jeg tror, ​​vi opnåede meget på fire år af Trump-administrationen,« sagde Melania Trump til Fox i et interview, der blev sendt søndag morgen amerikansk tid, og tilføjede: »Man skal aldrig sige aldrig,« da hun blev spurgt, om hun kunne bo i Det Hvide Hus igen, hvis hendes mand stiller op til genvalg.

Hvis Donald Trump stiller op til det næste præsidentvalg, så bliver det nok uden sin betroede vicepræsident, Mike Pence.

For nu er Pences 'hidtil mest markante politiske brud med Trump' en realitet.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Bruddet består i, at Mike Pence fredag gjorde det klart, at han vil føre valgkamp for delstaten Georgias siddende republikanske guvernør, Brian Kemp.

»Bran Kemp er min ven. En mand dedikeret til sin tro, sin familie og folket i Georgia. Jeg er stolt over at tilbyde min fulde opbakning til fire år mere med Brian Kemp som guvernør for den storslåede stat Georgia,« siger Pence i en officiel udtalelse.

Men hvorfor skulle det være en torn i øjet på Trump? Det er der en helt særlig grund til.

Brian Kemp afviste nemlig Donald Trumps ønske om at få omgjort valgresultatet i Georgia efter præsidentvalget i 2020. Trump tabte i Georgia – som den første republikaner i 28 år – og endte som bekendt også med samlet set at tabe valget til den nuværende præsident, demokraten Joe Biden.