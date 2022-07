Lyt til artiklen

Det spanske sundhedsministerium har registreret det første dødsfald relateret til abekopper i landet.

Det skriver flere spanske medier herunder El Mundo.

Omstændighederne er fortsat ukendte, men ministeriet har bekræftet dødsfaldet. Det vides heller ikke, hvor i landet personen stammer fra.

Ifølge Reuters er det det første kendte dødsfald i Europa og det andet uden for Afrika i det aktuelle udbrud.

Indtil videre er der 4.298 bekræftede tilfælde i landet.

Det er ikke mange dage siden, at verdenssundhedsorganisationen (WHO) erklærer udbruddet af abekopper for en international sundhedskrise.

Det er dog langt fra alle, der deler den holdning.

B.T. har tidligere snakket med Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel virologi på Københavns Universitet, undrer sig over den nylige melding fra verdenssundhedsorganisationen, WHO, der nu betegner udbruddet af abekoppevirus som en »global sundhedskrise.«

Når WHO erklærer en sygdom for en global sundhedskrise, betyder det, at landene får besked om, at de skal foretage en koordineret indsats mod sygdommen.

»Det er en overdreven udmelding. Det er absolut nødvendigt, at landene imellem koordinerer, men jeg havde regnet med, at det allerede var sket,« har Allan Randrup Thomsen tidligere fortalt.

I Danmark har der været 26 kendte smittetilfælde, og omkring halvdelen er smittet i forbindelse med udlandsrejser.

Sundhedsstyrelsen har ikke særlige anbefalinger i forhold til at forebygge smitten, men råd lyder: At man husker god hygiejne med hyppig håndvask med vand og sæbe eller håndsprit, ligesom de opfordrer til at dyrke sikker sex.