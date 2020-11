To taiwanesere af samme køn smilede og vinkede. De blev nemlig gift ved en stor ceremoni, afholdt af militæret, der også gjaldt en masse andre par.

Det var virkeligt en bedrift for gruppen af LGBT-personer i Asien. (Betegnelsen LGBT står for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner, red.)

Taiwan er fortroppen i den voksende homoseksuelle bevægelse i Asien, og det et blevet det første land i regionen, som tillader folk af samme køn at gifte sig. Det skriver Bangkok Post.

Næsten 200 par paraderede på en militærbase, før de udvekslede de berømte 'ja, jeg gør' ved en udendørs ceremoni.

De er netop blevet gift ved et massebryllup, arrengeret af hæren. Yi Wang (til højre) og Yumi Meng er begge kvinder, og her poserer de for fotograferne. Foto: SAM YEH Vis mere De er netop blevet gift ved et massebryllup, arrengeret af hæren. Yi Wang (til højre) og Yumi Meng er begge kvinder, og her poserer de for fotograferne. Foto: SAM YEH

Mellem parrene var to taiwanesiske kvindelige soldater og deres partnere af samme køn. Det var de første homoseksuelle hærmedlemmer, der blev gift i landet.

»Dette er et stort skridt fremad for militæret,« sagde den 27-årige løjtnant Chen Ying-hsuan, der var iklædt sin hæruniform, til reporterne.

»Jeg håber, at flere par af samme køn kan stille op. Militæret er åbent, og vi er alle lige foran kærligheden,« siger hun.

»Vores kærlighed er ikke forskellig fra ethvert heteroseksuelt par,« sagde hendes 26-årige brud, Li Li-chen, der var iklædt en traditionel, hvid kjole.

De er begge kvinder, men nu er de blevet gift. Chen Ying-hsuan (til højre) og Li Li-chen. Foto: SAM YEH Vis mere De er begge kvinder, men nu er de blevet gift. Chen Ying-hsuan (til højre) og Li Li-chen. Foto: SAM YEH

Den 36-årige major Wang Yi og hendes partner Yumi Meng viftede med regnbueflag, mens de poserede foran et militærkøretøj sammen med familien.

»Det er rart at se fremskridt i militæret,« siger den 37-årige Meng. Hun tilføjer, at hun er stolt over, at hendes brud stadig er en soldat.

Taiwan var tidligere kendt som et traditionsbundet land under Chiang Kai-shek. Men det er i de seneste årtier blevet et af Asiens mest progressive demokratier.

De er blevet meget opmærksomme på de homoseksuelles rettigheder, og hovedstaden Taipei holder årligt Asiens største prideparade.

Et par af samme køn holder et regnbueflag under massevielsen på kasernen i Taiwan. Foto: ANN WANG Vis mere Et par af samme køn holder et regnbueflag under massevielsen på kasernen i Taiwan. Foto: ANN WANG

Sidste år skrev Taiwan historie, da det blev det første land i regionen, som tillod homoseksuelle vielser. Det skete, efter at parlamentet sagde ja til en lov, der gav par af samme køn lov til at gifte sig.

Flere end 4.000 par har hidtil sagt ja til tilbuddet – og til hinanden.