For 23 år siden tog John Marion Grant et andet liv i noget, der lignede en blodrus.

Han overfaldt en kvindelig ansat i det fængsel, hvor han afsonede. Slæbte hende ind i et kosteskab og stak hende 16 gange med et hjemmelavet våben.

Hans egen død blev også alt andet end fredfyldt, da han torsdag som den første i seks år blev henrettet i den amerikanske delstat Oklahoma.

Da den 60-årige fange lå spændt fast til båren i henrettelsesrummet, nåede han at råbe en tirade af bandeord, før han fik den første indsprøjtning.

Kort efter begyndte han at kaste op, og så gik han i krampe.

Vidner fortæller til avisen The Oklahoman, at der gik nogle minutter, før personalet i rummet tørrede hans ansigt og nakke fri for opkast.

Tilskuerne, som sad bænket i et tilstødende rum og fulgte henrettelsen gennem et vindue, kunne høre Grant råbe: »Kom nu! Kom nu! Kom nu,« før gardinet blev trukket for.

Et kvarter efter den første indsprøjtning blev han erklæret bevidstløs. Derefter fulgte to andre doser af gift, og så gik der yderligere seks minutter, før døden indtrådte, skriver avisen.

Foto: HANDOUT

John Marion Grant blev erklæret død klokken 16.21 torsdag eftermiddag, lokal tid.

Oklahoma indstillede dødsstraffen midlertidigt i 2015, da myndighederne opdagede, at man i flere tilfælde havde brugt et forkert stof til at tage livet af fangerne.

Især henrettelsen af Clayton Lockett i 2014 skabte voldsom debat om dødsstraffen i USA.

Lockett døde nemlig ikke som ventet af de dødbringende kemikalier. I stedet lå han på båren og bevægede sig, mens han forsøgte at løfte hovedet og gøre opmærksom på, at noget var galt.

Han vred sig i smerte i 43 minutter, inden han døde.

Lockett, som havde voldtaget en kvinde, og skudt en 19-årig kvinde, som han begravede levende, blev henrettet med et stof, som aldrig var blevet anvendt tidligere.

Dengang spåede flere, at det derefter ville være enden på dødsstraffen i Oklahoma, men kritikerne fik altså ikke ret.

I denne uge genoptog staten gennemførelsen af den ultimative straf, men noget kunne tyde på, at der stadig er noget galt med de giftige stoffer, som bliver anvendt.

John Marion Grant afsonede en dom på 130 års fængsel for væbnede røverier, da han i 1998 overfaldt den kvindelige ansatte i fængslets cafeteria. Han trak hende ind i et kosteskab og stak hende 16 gange med et hjemmelavet våben.

Året efter blev han dømt til døden, og to gange har staten afvist hans anmodning om nåde.

Torsdag gav den amerikanske højesteret grønt lys til, at henrettelsen kunne finde sted.

Grant var en blandt 30 dødsdømte fanger, som har forsøgt at få stoppet brugen af dødsstraf ved giftindsprøjtning, fordi de frygtede en smertefuld og voldsom død.