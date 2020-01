Susanne Bier instruerer alle seks episoder af ny, stjernespækket miniserie, der får premiere på HBO til maj.

Den danske filminstruktør Susanne Bier instruerer ny HBO-miniserie, "The Undoing", hvor første glimt fra serien netop er udgivet i en trailer.

Det skriver HBO Nordic i en pressemeddelelse.

Foruden stjerneskuespillerne Nicole Kidman, Hugh Grant og Donald Sutherland er Sofie Gråbøl også på rollelisten.

I traileren kan seerne snuse til seriens handling, hvor Nicole Kidman spiller en succesfuld terapeut, der bor i New York.

Pludselig bliver hendes liv dog vendt på hovedet, da et brutalt dødsfald indtræffer, og hendes mand, spillet af Hugh Grant, forsvinder.

Sofie Gråbøl spiller chefanklager, Catherine Stamper.

Miniserien er baseret på romanen "You Should Have Known" af forfatteren Jean Hanff Korelitz og løber over seks afsnit. Alle afsnittene er instrueret af Susanne Bier, og et afsnit varer en time.

"The Undoing" byder også på endnu et samarbejde mellem Kidman og David E. Kelley, der fungerede som forfatter og producent på den populære HBO-miniserie "Big Little Lies".

Det er ikke uvant for Susanne Bier at producere internationale film og serier.

Susanne Bier har instrueret Netflix-filmen "Bird Box" med blandt andre Sandra Bullock. Den havde premiere i december 2018.

"Bird Box" slog rekord, da 45 millioner mennesker på den første uge havde set filmen. Det gjorde den til den mest streamede film i løbet af syv dage i Netflix' historie.

Tidligere har 59-årige Bier også haft succes med tv-serien "The Night Manager".

Tilbage i 2011 vandt den danske instruktør en Oscar for filmen "Hævnen", der blev kåret til den bedste ikkeengelsksprogede film.

Bier fik sit store, danske gennembrud i 1999 med filmen "Den eneste ene".

/ritzau/