»De er alle helte.«

Sådan sagde Ruslands præsident, Vladimir Putin, onsdag, hvor han for første gang siden krigens begyndelse besøgte de russiske soldater, der er blevet såret.

Det skriver Dagbladet.

Putin var i den forbindelse iklædt en hvid lægefrakke og var ledsaget af forsvarsminister Sergei Shoigu, mens han gav hånd til sårede soldater på militærhospitalet Mandryka i Moskva.

Foto: MIKHAIL METZEL / KREMLIN POOL / Vis mere Foto: MIKHAIL METZEL / KREMLIN POOL /

Ifølge AFP spurgte Putin angiveligt en soldat, om han havde en søn, hvorefter Putin sagde, 'at hans søn burde være stolt af sin far'.

»Det er mennesker, der risikerer liv og deres helbred for mennesker og børn i Donbas og for Ruslands skyld. De er alle helte«, sagde præsidenten på et tv-møde efter besøget.

Putin spurgte også lægerne på hospitalet, om de havde alt, hvad de skulle bruge.

Rusland har 25. marts meldt ud, at 1.351 soldater er blevet dræbt og 3.825 såret i Ukraine. Myndighederne har ikke offentliggjort nye tal siden da. Forsvarsminister Shoigu sagde tirsdag, at Moskva er klar til en 'langvarig konflikt' i Ukraine for at nå Ruslands mål i landet.