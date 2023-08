Først gik en 64-årig kvinde tre uger med mavesmerter og diarré, som blev efterfulgt af en konstant tør hoste, feber og nattesved.

Året efter, i 2022, føjede hun glemsomhed og depression til det skrantende sundheds-cv.

Derfor besluttede hun sig for at opsøge sin læge, som sendte hende videre til Canberra Hospital i Australien. Her fik hun en MR-scanning af hjernen, som opdagede abnormiteter, der krævede en operation.

Den afslørede en otte centimeter lang spolorm i kvindens hjerne. Det skriver The Guardian ud fra et studie, der er udgivet.

Ormen, som er otte centimeter lang, var i live. Foto: Foto: Canberra Health Vis mere Ormen, som er otte centimeter lang, var i live. Foto: Foto: Canberra Health

»Neurokirurgen troede bestemt ikke, at de ville finde en levende orm. De beskæftiger sig jævnligt med infektioner i hjernen, men det her er et fund, som man kun laver én gang i løbet af karrieren. Ingen havde forventet at finde det,« siger doktor i infektionssygdomme, Sanjaya Senanayake, som straks blev tilkaldt af sine kollegaer, efter det spektakulære fund.

Det overraskende stoppede dog ikke her. Lægerne gik straks alverdens bøger igennem i forsøget på at finde ud af, hvilken slags spolorm der var tale om, og de hev også fat i eksperter for at få hjælp.

»Vi sendte ormen, som stadig var i live, til en forsker, som er meget erfaren med parasitter. Han kiggede bare på den og sagde: 'Åh gud, det her er Ophidascaris robertsi'.«

Den type parasit findes normalt i pytonslanger, og den er aldrig tidligere fundet i mennesker.

Og kvinden bor da også i et område, hvor der er mange pytonslanger. Hun har ikke haft direkte kontakt med dem, men hun har ofte indsamlet den spinat, der vokser i området, og brugt i sin madlavning.

Teorien er, at hun har fået parasitten gennem en pytonslanges afføring.

Den 64-årige kvinde blev også behandlet for andre larver, som kunne have taget ophold i hendes krop. Blandt andet i leveren.