Det har været den varmeste vinter på den populære feriedestination De Kanariske Øer.

Det har resulteret i, at der for første gang siden 1916 ikke har været sne på Teide-vulkanen på Tenerife, skriver Canarian Weekly.

Vintermånederne har nemlig budt på rekordhøje temperaturer og har derfor været den varmeste vinter siden 1961. Gennemsnitstemperaturen har således ligget på 17,7 grader, og det er altså en stigning på 2,5 grader.

Vinteren på De Kanariske Øer bliver derfor kaldt »meget varm«, hvor nogle områder har oplevet »ekstremt varme« forhold.

I februar 2023 var vulkanen dækket af sne. Foto: Europa Press/AP/Ritzau Scanpix Vis mere I februar 2023 var vulkanen dækket af sne. Foto: Europa Press/AP/Ritzau Scanpix

Det oplyser David Suárez, som er talsperson for det spanske meteorologiske institut, AEMET, til mediet.

De høje temperaturer skyldes en varm vind, der er kendt som 'Calima.'

Den opstår, når det dannes et højtryk over det vestlige Afrika, og den medfører også saharastøv.

Varmen slog rekord i midten af januar, hvor der lokalt blev målt 31,7 grader.

Det forventes, at det varme vejr vil fortsætte på øerne i de kommende måneder.

