Han er blevet dømt til døden, og han har allerede været udsat for et henrettelsesforsøg.

Kenneth Eugene Smith skal torsdag den 25. januar, som den første person nogensinde i USA, henrettes ved hjælp af Nitrogen. Det sker i Alabama.

Det skriver Guardian.

I 1988 myrdede den nu 58-årige mand, sammen med en anden, en præsts kone. Det fik han 8000 kroner for. Præsten, der havde en affære, skyldte mange penge væk og ville plyndre konens livsforsikring.

En jury mente med stemmerne 10-1, at Eugene skulle idømmes fængsel for livstid. Men dommeren valgte at veksle dommen til dødsstraf.

I november 2022 skulle Smith så have været slået ihjel ved hjælp af en dødssprøjte.

Manden, der skulle stå for henrettelsen forsøgte igennem fire timer at finde en vene, han kunne stikke i. Forgæves. Også selvom den dømte blev hængt med hovedet nedad en overgang.

Han blev ført tilbage til sin celle, hvor han sidenhen har lidt meget af angst, søvnløshed og depression.

Og nu skal han så henrettes med nitrogen, som vil blive tilført ham gennem en maske.

Metoden er endnu ikke blevet afprøvet.

Guardian har talt i telefon med Smith. Han siger:

»Min største frygt er, at jeg skal kaste op i masken. Hvis det sker, er der ingen, som kan hjælpe mig. Jeg vil drukne i mit eget opkast, og min kone vil sidde der og se det hele.«