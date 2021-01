Hun får snart et dødelig indsprøjtning, men selv forstår hun ikke hvorfor.

Efter at have fået sin dødsdom udsat flere gange, tyder det nu på, at amerikanske Lisa Montgomery skal henrettes.

Det har Højesteret i USA netop besluttet, skriver flere medier - blandt dem NBC News og Bloomberg og nyhedsbureauet AP.

Sker det, er det første gang i næsten 70 år, at en kvinde bliver henrettet ved en føderal domstol i USA.

Den 52-årige Lisa Montgomery er i øjeblikket den eneste kvinde på dødsgangen, og hun skulle have haft en dødelig indsprøjtning tirsdag.

I sidste øjeblik afgjorde en dommer, at hun er for syg til at blive straffet.

Tilbage i 2004 gjorde hun sig skyldig i en bastialsk og uhyrlig forbrydelse, da hun dræbte den 23-årige Bobbie Jo Stinnett i det nordvestlige Missouri.

Hun kvalte den højgravide kvinde, og derefter skar hun hendes ufødte barn ud af maven på hende.

Derefter lod hun som om, at barnet var hendes eget.

Barnet overlevede den hårde start på livet.

Montgomery blev dømt til døden, men de seneste måneder er dommen blevet udsat flere gange på grund af hendes mentale tilstand.

Hendes advokat har flere gange forsøgt at overvise retssystemet om, at hendes uhyrlige gerning bunder i omfattende omsorgssvigt og årelangt seksuelt misbrug, som hun blev udsat for som barn.

Den behandling har gjort hende hjerneskadet og psykisk syg, lyder argumentet.

Indtil videre altså uden held.

Højesteret i USA har nu omstødt en afgørelse fra delstaten Indiana, som tirsdag udsatte henrettelsen.

Henrettelsen skulle egentlig være fundet sted i december, men blev udsat, fordi hendes advokater fik coronavirus.

De seneste syv måneder har Trump-administrationen henrettet ti mennesker. Det er ifølge NBC News det højeste antal føderale henrettelser en præsident har beordret i sin sidste tid i Det Hvide Hus - den såkaldte lame-duck-periode - de seneste 130 år.