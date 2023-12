En flyvning på grøn brændstof er et skridt mod grønnere luftfart, men der er behov for teknologisk udvikling.

Tirsdag er et helt særligt passagerfly fra Virgin Atlantic sendt i luften.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Flyet er det første passagerfly, der skal at krydse Atlanterhavet drevet udelukkende af en vedvarende type brændstof kaldet SAF (Sustainable Aviation Fuel).

Det skal flyve fra lufthavnen Heathrow i London med kurs mod lufthavnen JFK i New York.

- Man kan egentlig spørge sig selv om, hvorfor det ikke er sket noget før, siger Thomas Helmer Pedersen, der leder forskningsgruppen Advanced Biofuels på Aalborg Universitet.

Tirsdagens flyvning kan være med til at vise verden, at der er potentiale for mere miljøvenlig luftfart.

Brændstoffet er lavet af madlavningsolie og dyrefedt samt en lille mængde syntetisk aromatisk petroleum, der består af majsrester, oplyser Virgin Atlantic.

Bæredygtig flyvning er ifølge Thomas Helmer Pedersen noget, der er særligt meget fokus på i disse år.

- Jeg tror, at man ser en trinvis udvikling, hvor man forsøger at etablere så meget biobrændstof som muligt, siger han.

For når man sammenligner SAF med for eksempel et fly på el, virker det som en mere realistisk løsning for nuværende.

- Hvis man kigger på fremtidsscenarier også fra flyproducenterne selv, så er der ikke ret mange, der tror på, at passagerfly kommer over på el, siger Thomas Helmer Pedersen.

På de små flystræk, kan det godt lade sig gøre. Men på de længere distancer rækker batteriet ikke.

Luftfarten står for omkring to til tre procent af den globale kulstofudledning.

Derfor er SAF et vigtigt skridt i den rigtige retning i forhold til at sænke udledningen, men det er dyrt og dækker i dag kun 0,1 procent af al det flybrændstof, der bruges i dag.

- Der bliver flaskehalsen at sikre, at forsyningskæderne er på plads i forhold til biomassen. Altså at der kan skaffes nok, siger Thomas Helmer Pedersen.

For at SAF kan blive en større del af fremtiden, er flybranchen afhængig af at få bragt nogle nye teknologier i spil eller få skaleret teknologier op, som allerede er certificeret, mener Thomas Helmer Pedersen.

Det kræver en bestemt certificering for et fly for, at det må flyve med en bestemt type brændstof.

/ritzau/