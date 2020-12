Marokko og Israel skal tirsdag have detaljerne på plads i aftalen om at normalisere forholdet mellem dem.

Det første direkte passagerfly fra Israel er tirsdag landet i Marokko, efter at de to lande indgik en aftale om at normalisere forholdet til hinanden.

Det oplyser den amerikanske ambassade i Marokko.

Om bord var israelske udsendinge, der skal mødes med Marokkos konge for at få de sidste detaljer på plads i aftalen mellem dem.

Den israelske delegation har selskab af Jared Kushner, der er præsident Donald Trumps svigersøn og særlige udsending i Mellemøsten.

Det israelske fly fra selskabet El Al fløj direkte fra Tel Aviv til den marokkanske hovedstad, Rabat.

På siden af flyet var skrevet "fred" på både hebraisk, arabisk og engelsk.

Israel og Marokko har nu planer om at åbne såkaldte forbindelseskontorer i hinandens hovedstæder. Planen er, at det på sigt skal blive til egentlige ambassader.

Tirsdag skal israelske og marokkanske udsendinge også drøfte aftaler om blandt andet visumregler og finansielle systemer.

I forvejen har også De Forenede Arabiske Emirater, Bahrain og Sudan indgået aftale om normaliserede forhold til Israel.

Aftalerne er mæglet på plads af Trump-administrationen og følges af løfter om økonomisk støtte eller handelsmuligheder.

I Marokkos tilfælde kommer aftalen med et løfte fra USA om at anerkende Marokkos ret til Vestsahara. Det er et omstridt territorium, hvis formelle status aldrig er blevet afklaret, siden den spansk kolonimagt forlod det i 1970'erne.

Vestsaharas oprindelige folk, saharawierne, der er repræsenteret af Polisario-bevægelsen, blev af FN lovet en afstemning om selvstændighed, men fik den aldrig.

Både Israel og Marokko forventer, at den nye aftale om at oprette diplomatiske forbindelser og normalisere forholdet vil styrke turismen i begge lande.

I Israel bor hundredtusinder af mennesker med marokkansk baggrund.

/ritzau/Reuters