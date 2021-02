Efter knap syv måneder på farten og 480 millioner kilometer landede NASAs sidste nye rumrobot 'Perseverance' på Mars torsdag aften.

Nu er de første billeder fra Mars i farve frigivet af NASA.



Det første billede viser selve landingen af Perseverance. Her blev selve rumfartøjet frakoblet fra robotten, og det sidste stykke blev Perseverance kun hjulpet af en faldskærm, som man kan fornemme på billedet, hvor linerne kan ses.

Det skulle Perseverance klare helt selv uden hjælp fra mennesker.

Her ser man Perseverance lande på Mars. Foto: NASA/JPL-Caltech



Det andet billede er taget af et kamera, der sidder under Perseverance. Her kan man se landskabet og få en fornemmelse af Mars.

Og netop kameraerne som Perseverance har, er udviklet af danske DTU Space. Perseverance er helt præcist udstyret med 19 kameraer herunder røntgen, ultraviolet, zoom og panorama.

Den kan dog også en masse andre ting end blot tage billeder. Robotten skal kort sagt lede efter tegn på tidligere liv.

Derfor har Perseverance også et analysesystem med sensorer, der kan måle blandt andet temperaturer, vindhastighed og -retning, trykmåling, luftfugtighed og støvs størrelse og form.

Her er det første billede i højopløsning fra Perseverance selv. Foto: NASA/JPL-Caltech

Det tredje billede er et nærbillede af Mars' overflade. Man kan også se det ene af Perseverances seks hjul.

Her ses en gul-beige overflade med sten og støv.

Og disse sten fra overfladen skal Perseverance faktisk tage med hjem til Jorden. Eller det er i hvert fald håbet.

Ifølge NASA er det vigtigt at få prøver fra Mars’ overflade retur til jorden, da det er afgørende for at finde Mars’ hemmeligheder, som NASA selv beskriver det.

Her kan man se det tredje billede fra Perseverance. Foto: NASA/JPL-Caltech



Det er dog ikke bare sådan lige. Når prøverne forlader Mars, forventes de at være på jorden omkring 2031.

Missionen hedder Mars 2020, fordi Perseverance blev sendt afsted juli 2020.



Perseverance skal være på Mars i cirka 687 dage, hvor det primære formål er at undersøge, om der har været liv på Mars.