Det er Japans ældste zoologiske have, men den har aldrig oplevet en elefantfødsel før nu. Men nu er den første elefant blevet født, og havens ledelse beder publikum om at være med til at give elefantungen et navn.

Den lille elefantunge, en han, blev født 31. oktober i Tokyos Ueno Zoo og vist frem for havens gæster for første gang i tirsdags.

Både dens mor Authi og far Artid var en gave til Japan fra Thailand i 2002. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det var en gave fra Japan for at fejre fødslen af prinsesse Aiko, der er den eneste datter af kejser Naruhito og kejserinde Masako,

Her sidder den så, den lille, nye indbygger i Ueno Zoo i Tokyo. Foto: KYODO / REUTERS

Nu har haven, der blev grundlagt i 1882, bedt publikum om at stemme om elefantens navn. De får nogle at vælge imellem, udvalgt af den kongelige thailandske ambassade i Tokyo.

De kan vælge imellem Arun, som betyder 'daggry' på thai, Atsadong, der betyder 'solnedgang', og Tawan, som betyder 'sol' på thai.

Det er begrænset, hvor meget man i øjeblikket kan se af elefantungen i haven. For at holde stressniveauet lavt hos elefanterne er der kun åbent til mor og søn i to timer om dagen.

Babyen var næsten en meter høj og vejede 120 kg ved fødslen, men den er vokset betydeligt siden.

Desværre har den 22-årige mor Authi ikke længere ungens far, den 23-årige Artid, ved sin side. Han døde efter en slem omgang tuberkulose.