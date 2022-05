Tyggetobak må ikke hedde 'Frosted'.

Det har Østre Landsret afgjort i en historisk dom, der er den første af sin slags i Danmark.

»Vi håber, at dommen vækker til eftertanke i tobaksvarebranchen, og at producenterne holder inde med de mange opfindsomme navne,« siger Stine Pedersen, kontorchef i Sikkerhedsstyrelsen.

Sagen opstod for to år siden, da netop Sikkerhedsstyrelsen forbød tobaksproducenten House of Oliver Twist, der har hovedsæde i Odense, at kalde en tyggetobak for 'Frosted' – og så stævnede firmaet i stedet styrelsen på grund af afgørelsen.

Østre Landsret skulle i korte træk tage stilling til, om navnet skulle beskrive smagen (Sikkerhedsstyrelsens påstand), eller om det var en betegnelse for en overfladebelægning (påstanden fra House of Oliver Twist).

Og nu har Sikkerhedsstyrelsen altså fået medhold i sin tolkning af reglerne.

»Vi er glade for, at vi nu har fået rettens ord for, at vi forvalter reglerne korrekt og efter intentionerne med et højt beskyttelsesniveau,« siger Stine Pedersen fra Sikkerhedsstyrelsen i en pressemeddelelse:

»Som opfølgning på dommen går vi nu i gang med at sikre, at vi ikke har produkter på vores register med smagsreferencer, der knytter sig til ordet 'Frosted'.

Dommen faldt i fredag, og det er altså den første af sin slags i Danmark og kun den anden i Europa. Tidligere har der været en lignende sag i Finland i forbindelse med navnet 'Iceflow'.

Sikkerhedsstyrelsen holder skarpt øje med de navne, som tobaksproducenter giver deres produkter, og det har for nylig givet anledning til over 200 markedsføringsforbud.