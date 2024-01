Mandag bliver en af de fire danskere, der i sidste uge kom til skade i en gondolulykke, efter planen udskrevet.

Det drejer sig om en 19-årig kvinde.

Sådan fortæller Patricia Tolstrup Lindvig til TV Midtvest.

Hun er mor til to af de tilskadekomne – ud over den 19-årige datter kom også den 20-årige søn alvorligt til skade i tirsdags nær den østrigske by Oetz.

Her ses den nedstyrtede gondol. Foto: Austrian Interior Ministry/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses den nedstyrtede gondol. Foto: Austrian Interior Ministry/EPA/Ritzau Scanpix

Ifølge moren er der også håb om, at han i løbet af denne uge kan blive udskrevet sammen de voksne børns 46-årige onkel og derefter blive fløjet hjem til Danmark.

»Jeg krydser fingre,« siger Patricia Tolstrup Lindvig.

Fremtidsudsigterne for de voksne børns far, en 49-årig mand, er derimod endnu uklare.

Han var den, der kom alvorligst til skade i ulykken, hvor gondolen blev revet løs fra kablet og styrtede 10-12 meter ned.

TV Midtvest skriver, at han på et senere tidspunkt forhåbentlig kan køres til Danmark i ambulance.

Efter ulykken blev svævebanen lukket, men den åbnede igen fredag, efter at de tekniske undersøgelser var afsluttet.