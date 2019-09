En historisk bøde blev for første gang uddelt tidligt tirsdag morgen.

Omkring klokken 07.00 blev en bilist taget i at tale i en håndholdt mobiltelefon under kørsel, og for første gang nogensinde kostede det også et klip i kørekortet.

Det var Fyns Politi, der fangede bilisten i at sidde med mobilen fremme:

'Klokken 7 i morges (tirsdag, red.) uddelte vi for første gang et klip i kørekortet samt en bøde på 1.500 kr plus 500 kr til Offerfonden for at benytte håndholdt mobil under bilkørsel,' lyder det i et tweet fra politikredsen, som fortsætter:

'Husk: Nye regler er trådt i kraft fra i dag. Nu koster det både klip og bøde.'

Tirsdag er sanktionen for at bruge håndholdt mobiltelefon under kørslen nemlig blevet skærpet.

Hidtil har det kostet en bøde på 1.500 kroner.

Men fra tirsdag følger der et klip i kørekortet med. Desuden vil det udløse en afgift på 500 kroner til Offerfonden at bruge håndholdt mobiltelefon, mens man sidder bag rattet.

Det er ikke kun bilister, motorcyklister eller lastbilchauffører, der ikke må benytte sig af en håndholdt mobil.

Det gælder også for knallertkørere, traktorførere, cyklister, folk på el-løbehjul og andre små motoriserede køretøjer, samt for ridende, oplyses det på Rådet for Sikker Trafiks hjemmeside.

Hvis du tages i at bruge håndholdt mobil, mens du cykler, får du en bøde på 1.000 kroner. Det samme gør du, hvis du snuppes med mobilen fremme på et el-løbehjul.

De øvrige regler og bødestørrelser kan du læse mere om hos Rådet for Sikker Trafik..