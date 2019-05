Taiwan har som det første land i Asien gjort homoseksuelle ægteskaber lovlige.

Fredag er blevet en festdag for tusindvis af taiwanere, der er gået på gaden for at fejre, at landets politikere har gjort homoseksuelle vielser lovlige.

Taiwan bliver dermed foregangsland, da ingen andre lande i Asien endnu har gjort det lovligt, skriver Reuters.

Regeringspartiet Democratic Progressive Party (DPP) gik forrest i parlamentet og fik lovgivningen stemt igennem med 66 stemmer for og 27 imod.

Homoseksuelle vil fremover have de samme ægteskabsrettigheder som heteroseksuelle. Reuters beretter dog, at det kan stække præsident Tsai Ing-wens chancer for at få endnu en periode i embedet, når der næste år er valg i Taiwan.

Homoseksuelles rettigheder i Taiwan splitter nemlig befolkningen. I 2018 stemte landets borgere imod homoseksuelles ret til ægteskab.

/ritzau/