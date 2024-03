Elon Musks rumfartsvirksomhed melder, at man vil forsøge at opsende månelander torsdag i stedet for onsdag.

Den planlagte opsending af en ubemandet månelander ved navn Odysseus fra den amerikanske virksomhed Intuitive Machines er blevet udskudt.

Det oplyser Elon Musks rumfartsvirksomhed, SpaceX, som står for opsendingen af den ubemandede mission, onsdag morgen dansk tid.

Beskeden kom mindre en to timer inden, den skulle have været sendt afsted.

Ifølge SpaceX dropper man at forsøge sig med en opsending på grund af uregelmæssige metantemperaturer.

Man planlægger i stedet at forsøge en dag efter det oprindelige tidspunkt - klokken 01:05 torsdag lokal tid.

Det skulle oprindeligt have været sket onsdag klokken 00.57 lokal tid fra den amerikanske rumfartsorganisation Nasa's rumcenter i Cape Canaveral i delstaten Florida. Det svarer til klokken 06.57 dansk tid.

Men omkring 75 minutter før opsendelsestidspunktet blev det aflyst.

Præcis hvilken rolle metan spiller, og hvilken indflydelse det har på opsendingen, fremgår ikke.

Månelanderen skal sendes afsted via en Falcon 9-raket. Det er en af SpaceX' mindre og mere pålidelige raketter.

Missionen er USA's første til Månens overflade siden den sidste mission i Apollo-programmet.

Det var også under Apollo-programmet, at amerikanske astronauter for første gang satte fod på Månen i 1961.

Det ville samtidig være første amerikanske månelanding under det nye Artemis-program.

Opsendingen af Odysseus sker en måned efter, at en månelander fra en anden privat virksomhed, Astrobotic Technology, fik en teknisk fejl, efter at den blev sendt i kredsløb rundt om Jorden.

Det var tredje gang, at en sådan månelander, der også var på en mission fra Nasa, ikke formåede at lande på Månen.

Også virksomheder fra Israel og Japan har forgæves forsøgt at lande på Månen.

Om bord på Odysseus er en række instrumenter, som skal hjælpe Nasa med at indsamle data om Månen, før rumfartsorganisationen igen forsøger at lande mennesker på dens overflade for første gang siden 1972.

/ritzau/Reuters