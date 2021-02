Et stærkt WTO er afgørende for at rette op på de ødelæggelser, coronakrisen har forårsaget, siger ny chef.

Den fremtrædende økonom Ngozi Okonjo-Iweala fra Nigeria er mandag blevet udnævnt som ny generalsekretær i Verdenshandelsorganisationen (WTO).

Repræsentanter fra de 164 WTO-lande har enstemmigt godkendt hende som ny generalsekretær, lyder det i en pressemeddelelse.

Hendes tiltrædelse kommer på et tidspunkt, hvor WTO står over for sin værste krise siden 1995, hvor den blev oprettet.

Okonjo-Iweala siger, at hendes førsteprioritet vil være at tackle de økonomiske og sundhedsmæssige konsekvenser af pandemien.

- Et stærkt WTO er afgørende, hvis vi skal komme os fuldt ud og hurtigt efter de ødelæggelser, som covid-19-pandemien har forårsaget, siger hun i sin tiltrædelsestale.

Den globale handel lider under coronakrisen. Oven i det skal den nye WTO-chef også forsøge at løse de spændinger, der er mellem flere af verdens store økonomier.

WTO er i øjeblikket ikke i stand til at løse handelsstridigheder mellem lande, fordi USA under præsident Donald Trump har blokeret for udpegelsen af appeldommere.

Trumps regering krævede reformer af WTO uden dog at fremlægge tydelige krav.

Forhandlinger om frihandel har også ligget stille i årevis.

Okonjo-Iweala er den første kvinde og den første afrikaner, der skal stå i spidsen for organisationen i Genève.

Den 66-årige nigerianer har længe været storfavorit til topposten i WTO.

Men Trump-administrationen var imod valget af hende. USA foretrak i stedet den sydkoreanske handelsminister, Yoo Myung-hee.

Da Joe Biden tiltrådte som præsident i USA i januar, blev der banet vej for godkendelsen af Okonjo-Iweala.

Hun har ikke erfaring som handelsminister, men har tidligere været udenrigsminister og finansminister i Nigeria. Derudover er hun tidligere direktør i Verdensbanken.

WTO er en mellemstatslig organisation, som har til formål at bidrage til økonomisk vækst og udvikling ved at mindske hindringer for international handel.

/ritzau/dpa