Danmark har ofte været et samtaleemne i USA de seneste par år, og det er selvfølgelig ført an af præsident Donald Trump og hans omtale af det danske velfærdssystem.

Men også ordet ‘hygge’ har fået masser af opmærksomhed, og nu er et nyt dansk ord landet i amerikanernes bevidsthed.

På det velansete medie CNN har de nemlig lavet en artikel om, at man skal glemme ordet ‘hygge’. I stedet er ‘pyt’ den nye skandinaviske term for et lykkeligt liv.

Artiklen er skrevet af danske Marie Helweg-Larsen, der er professor i psykologi på Dickinson College, og hun beskriver til amerikanerne, hvordan danskere bruger ‘pyt’.

Hun skriver blandt andet, at vi bruger det til at komme videre fra ting.

»Du siger måske ‘pyt’ som et svar til noget, du har gjort. “Pyt, det var en dum ting at sige.” Eller som en støtte til en anden person. “Pyt med det. Vær ikke ked af din kollegas ufølsomhed”,« skriver hun.

Hendes argument for, hvorfor ‘pyt’ gør danskerne mere glade, er, at man ikke bærer rundt på frustrationer, fordi man lægger skylden på andre færre gange, hvis man bare siger ‘pyt’.

Hun påpeger dog samtidig, at man selvfølgelig ikke kan sige pyt til alle de ting, der går imod en.

Hvis man skal lytte til Marie Helweg-Larsen, så er en af de store kvaliteter, at de danske lærere lærer børn i skoler omkring ‘pyt’ med småting. Eksempelvis hvis blyanten forsvinder, eller hvis de taber i et spil.

Samtidig fortæller psykologen også om en ting, der er begyndt at blive populær hos de ældre i Danmark.

»I de senere år er ‘pyt-knappen’ blevet populær blandt danske voksne, som man enten kan lave derhjemme eller købe en, som siger, når man trykker på den ‘pyt, pyt, pyt’ og ‘træk vejret dybt, alt bliver okay’ på dansk,« skriver hun.

Der er allerede lavet mange internationale bøger omkring det danske ord 'hygge' og meningen bag, men det er spørgsmålet, om 'pyt' vil nå lige så langt.