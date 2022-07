Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Kort inden stormen på Kongressen 6. januar 2021 heppede senator Josh Hawley på den afventende skare af Trump-tilhængere.

På sin vej ind i den amerikanske kongres løftede den republikanske senator en knyttet næve i solidaritet med de mange Trump-tilhængere. Billedet af senatorens hilsen gik i dagene efter stormløbet verden rundt.

Nu afslører en ny video, hvordan Josh Hawley få timer senere selv måtte flygte af frygt for selvsamme skare, som han havde været med til at opildne.

Det skriver flere amerikanske medier, herunder NBC.

Videoen, der blev vist under det særlige kongresudvalgs ottende høring om angrebet på Kongressen, fremkaldte et udbrud af latter i høringssalen.

Og det var ikke kun tilhørerne i salen, der fandt det en kende ironisk, at Josh Hawley måtte flygte fra de personer, han tidligere på dagen havde heppet på. På sociale medier er videoen af flugten fra Kongressen gået viralt, og den republikanske senator, der nævnes som en mulig præsidentkandidat i 2024, høster mange hånende kommentarer.

'Når det kommer til den skammelige liste over amerikanske kujoner, har Josh Hawley lige spurtet sig i front,' skriver en Twitter-bruger blandt andet.

'Hvorfor skulle Josh Hawley flygte fra Capitol, hvis det hele var en fredelig protest,' spørger en anden Twitter-bruger retorisk med hentydning til Donald Trumps forsøg på at nedtone urolighederne.

Det demokratiske medlem af kongresudvalget Elaine Luria læste højt fra vidneudsagn, der beskrev, hvordan Hawleys hilsen »opgejlede mængden«. Det gjorde det sværere for politiet at holde Trump-tilhængerne tilbage. Og kort efter blev flere barrikader på den østlige side af Capitol væltet.

Josh Hawley har efter stormløbet på Kongressen fordømt, at det udviklede sig voldeligt. Han har forklaret, at hans hilsen var i sympati med dem, der påstod, at valgsnyd var skyld i valgresultatet.

Det særlige kongresudvalgs ottende høring havde fokus på, hvad Donald Trump foretog sig – eller nægtede at foretage sig – i de afgørende minutter 6. januar 2021.

Alle høringens pointer skulle føre frem til én konklusion: nemlig, hvordan Trump ønskede den vold, der fandt sted. At han er ansvarlig for, hvad der skete, og at hans manglende vilje til at stoppe volden viser, at han forsømte sin pligt som præsident.

»Kan en præsident – som er villig til at træffe de valg, som Donald Trump traf under voldshandlingerne 6. januar – nogensinde igen betros en magtposition i vores fantastiske nation?« afrundede udvalgets Trump-kritiske republikanske næstformand, Liz Cheney.

Det er justitsminister Merrick Garland – og ikke udvalget – der har magten til at beslutte, om Donald Trump skal retsforfølges for at have brudt loven i sit forsøg på at forhindre, at Joe Biden blev præsident.

Under torsdagens høring kom det også frem, hvor tæt det var på at gå galt for Mike Pence og hans sikkerhedsvagter.

Udvalget afspillede et klip med en sikkerhedsrådgiver i Det Hvide Hus, som har talt med udvalget anonymt om panikken blandt Mike Pences sikkerhedsfolk.

»Der var opkald, som handlede om at sige farvel til familiemedlemmer,« fortalte han.

»Vicepræsidentens sikkerhedsfolk troede, at det var lige ved at blive rigtigt grimt.«

Den ottende høring skulle efter planen være den sidste i rækken, men udvalget modtager fortsat nye tip og informationer. Derfor kommer der flere høringer til september.

Denne artikel er fra Berlingske.