Politiet i Florida, USA, er overbevist om, at de har fundet ligene af fire unge børn, kun timer efter deres mor blev fundet død inde i sin mands husvogn.

Det var den 38-årige Michael Wayne Jones Jr., der førte detektiverne til, hvad der var tilbage af de fire børn, efter han var blevet interviewet af politiet.

Interviewet tog udgangpunkt i, at Michels kone, den 32-årige Casei Jones, var fundet død.

Selv om de ikke er blevet formelt identificeret, så er detektiverne overbevist om, at der er tale om ligene af den 10-årige Cameron Bowers, Preston Bowers på 5, Mercalli Jones på 2 og den 1-årige Aiyana Jones.

Casei Jones. Foto: Marion County Sheriffs Office Vis mere Casei Jones. Foto: Marion County Sheriffs Office

Politiet mistænker Michael Jones for at have myrdet de fem i deres hjem i Marion County, Florida. Han er sigtet for mordene.

Han har tilsyneladende gemt kroppene i hjemmet og i sin husvogn i adskillige uger, før han transporterede dem til en anden stat, nemlig Brantley County i Georgia.

Casei Jones' familie ringede til politiet i lørdags og sagde, at hun var forsvundet. De havde ikke set hende i næsten seks uger. Det skriver avisen New York Post.

I søndags blev manden pågrebet, da han var ude for en trafikulykke i Brantley County, og Casei Jones' lig blev fundet inde i den bil, Michael Jones kørte i på tidspunktet, siger politiet.

Myndighederne har ikke afsløret, hvor de fire dræbte børn blev fundet, og det stod heller ikke klart, hvordan Casei Jones eller børnene var blevet slået ihjel.

»Som en forælder, så er mit hjerte slået i stykker. Som en sherif, så ærgrer det mig,« sagde sheriffen i Marion County, Billy Woods, til pressen mandag.