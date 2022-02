Tonga er på vej til at blive lukket ned, efter at adskillige tilfælde af smitte med coronavirus er blevet opdaget i hovedstaden Nuku'alofa.

To havnearbejdere var blevet testet positive, oplyste premierminister Siaosi Sovaleni tirsdag. Yderligere tre i familien blev bekræftet smittet senere på dagen.

Øen, der ligger i det sydlige Stillehav, var ellers blevet forskånet for smitten. Men oven i vulkanudbruddet, og den efterfølgende tsunami, kommer så nedlukningen på grund af smitten med corona.

De to første katastrofer kostede tre mennesker livet, og mange huse blev beskadiget. Det skriver BBC

HMAS Adelaide ligger til kaj i havnen i Nuku'alofa. Foto: EPA / POIS CHRISTOPHER SZUMLANSKI / AUSTRALIAN DOD HANDOUT

Tonga havde ellers klaret sig rigtigt godt gennem covidpandemien. Der blev ikke fundet nogen smittede på øerne, for Tongas grænser blev lukket allerede tidligt i 2020.

Det hele er ændret efter vulkanudbruddet. Det betød mangel på frisk vand, overnatningstelte og redningsudstyr.

Indtil nu er hjælpen blevet håndteret ved hjælp af kontaktløse protokoller, for at stoppe virussen fra at sprede sig fra nødhjælpen.

Blandt andet var hjælpen tre dage i isolation, før de lokale håndterede den.

Nødhjælpen fra det australske helikopterskib HMAS Adelaide ligger i karantæne i tre dage i havnen i hovedstaden Nuku'alofa i Tonga. Foto: EPA / POIS CHRISTOPHER SZUMLANSKI / AUSTRALIAN DOD HANDOUT

Skibe er kommet med hjælp fra mange lande. I sidste uge blev helikopterskibet HMAS Adelaide fra Australien på vej til Tonga ramt af smitten. Dusinvis af søfolk ombord måtte gå i karantæne.

Skibet lagde til sidst til i hovedstadens havn. Tongas regering undersøger det, men siger, at den ikke tror på, at skibets smitte kan være nået i land.

»Vi læssede af på en måde, der var covidvenlig, kontaktløs, ligesom de arrangementer, vi har lavet med myndighederne fra Tonga,« siger generalløjtnanten Greg Bilton.

Skibet vil for øvrigt tage eksempler på den lokale smitte med sig tilbage. Så kan de australske myndigheder se, hvilken smitte der er tale om og måske finde ud af, hvordan den er kommet til Tonga.

Varerne fra skibet HMAS Adelaide bliver kørt til karantænepladsen. Foto: CPL Robert Whitmore / Australian Defence Force / AFP

I en tale til nationen sent tirsdag bekræftede premierminister Siaosi Sovaleni covidtilfældene. Han siger også, at Tonga vil lukke helt ned fra klokken 18 lokal tid onsdag. Situationen skal vurderes hver 48. time.

Der må ikke gå nogen både fra en ø til en anden, ikke flere fly.

Mindst 83 procent af Tongas 106.000 mennesker har fået en dobbelt dosis af covidvaccinen.