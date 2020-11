Efter først at have lagt sig på lur og skudt sin kone, gik en 48-årig mand fra Texas, USA, til tasterne. Her undskyldte han i en video på YouTube til sine børn.

Ifølge en erklæring, som magasinet People har læst, er Trent Paschal blevet sigtet for at have skudt sin kone i deres hjem i La Marque. Ifølge erklæringen skal han have skudt hende, da han kom ud af brusekabinen i soveværelsets toilet, hvor han havde gemt sig.

Da politiet kom frem til deres hjem, fandt de den 30-årige Savannah Paschal i soveværelset. Der var ingen reaktioner at se på hende, og hun blødte fra to skudhuller i maveregionen.

Savannahs mor var på samme tid i huset, og hun slap uskadt fra stedet. Hun har fortalt politiet, at Trent sprang ud af brusekabinen, lige så snart Savannah kom ind i badeværelset.

'Trent sagde, at han ville skyde både hende og Savanneh,' lyder det i erklæringen.

Savannahs mor smækkede badeværelsets dør for næsen af Trent og begyndte at løbe. Hun løb ud af soveværelset og frem mod husets forside.

Hun faldt flere gange undervejs, og hun hørte skud, mens hun løb. Hun stoppede først, da hun var nået frem til naboens hus.

Trent stak af fra gerningsstedet, hvorefter Savannahs mor turde gå tilbage til huset. Der fandt hun sin datter på gulvet svævende mellem liv og død. Hun blev straks kørt på hospitalet, hvor hendes liv ikke stod til at redde.

Det lykkedes politiet at fange Trent i den nærliggende storby Houston. Efter en konfrontation med betjentene blev han skudt og kørt på hospitalet.

Ifølge People har Trent indrømmet, at han har skudt sin kone. En nabo har optaget en telefonsamtale mellem Trent og konens tante, hvor han indrømmer.

Siden hans anholdelse er en video på YouTube blevet delt en masse gange. I videoen taler Trent tilsyneladende til sin datter og fortæller hende, 'at jeg elsker dig'.

Videoen stopper pludseligt. Trent ser til sin venstre side og får øje på noget. Han løber ind i det mørklagte rum.

Fordi Trent stadig er på hospitalet, har han endnu ikke sagt, hvordan han forholder sig til sigtelserne.