Opstod coronavirussen af sig selv på et fødevaremarked i den kinesiske by Wuhan, eller blev den skabt på et laboratorium i selvsamme by? Eller var det helt andre omstændigheder, der blev startskuddet til den verdensomspændende pandemi, vi befinder os i lige nu?

Ingen ved det endnu med sikkerhed, og selv eksperterne er uenige.

Nye informationer fra en amerikansk efterretningsrapport øger nu det politiske pres for at få undersøgt, hvorvidt virussen udsprang fra laboratoriet.

I februar underskrev 27 'lab leak'-benægtere et brev i det anerkendte medicinske tidsskrift The Lancet, hvor de understregede, at coronavirussen var opstået naturligt.

De 27 affærdigede dermed tesen om, at virussen blev skabt på et laboratorium og ved et uheld slap ud og spredte sig i det omgivende samfund og i løbet af ingen tid til resten af verden.

De mente, at den påstand kun skabte »frygt, rygter og fordomme«.

I sidste uge krævede USAs præsident, Joe Biden, så – på baggrund af de nye efterretninger – at forholdene i relation til laboratoriepåstandene skulle undersøges nærmere.

Kina svarede dog hurtigt igen og kaldte det »konspiration«.

En af de 27 fagfolk bag brevet i februar var professor i mikrobiologi Peter Palese.

Selvom han sammen med sine kolleger på det kraftigste afviste, at coronapandemien udspringer fra et laboratorium, lader det imidlertid til, at han har foretaget en gevaldig U-vending.

Nu opfordrer nemlig også han til, at der bliver foretaget »en grundig undersøgelse« af covid-19s oprindelse, skriver den britiske avis Daily Mail.

Palese begrunder sit synspunkt med »en masse foruroligende informationer«, der er dukket op, siden han gik ud og fordømte teorien offentligt.

»Jeg mener, at en gennemgribende undersøgelse af covid-19-virussens oprindelse er nødvendig.«

»En masse bekymrende informationer er dukket op siden det Lancet-brev, jeg underskrev, så jeg vil se svar, som dækker alle spørgsmål,« siger han til avisen.

Han afslår dog at uddybe, hvad det er for nye informationer, han hentyder til.