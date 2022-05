Firmaet Gatik, som har specialiseret sig i små førerløse lastbiler, siger torsdag, at de vil sætte deres biler til at køre i den amerikanske delstat Kansas. Det kommer, efter at myndighederne gav den og deres partner Walmart Inc. tilladelse.

Laura Kelly er guvernør i Kansas, og hun har i fredags underskrevet en lov, der gør brugen af førerløse køretøjer lovligt i staten.

Richard Steiner fortalte nyhedsbureauet Reuters, at firmaet vil sætte gang i deres førerløse lastbiler.

Han fortalte også, at Gatik og Walmart havde haft mange samtaler med lovgiverne i Kansas.

En førerløs bil, der bliver opereret af Argo AI kører i Austin, Texas, USA, den 12. maj 2022. Foto: Argo AI / Handout via REUTERS Vis mere En førerløs bil, der bliver opereret af Argo AI kører i Austin, Texas, USA, den 12. maj 2022. Foto: Argo AI / Handout via REUTERS

Fagforeningerne, en gruppe advokater og en arbejdergruppe fra Kansas har alle været imod den nye lov.

Fagforeningen The Teamsters siger i en udtalelse, at loven er blevet hastet igennem. Den tillader førerløse køretøjer at operere 'hensynsløst og risikere vores venner og naboers liv. Den stopper arbejdslivet, som vi kender det'.

Loven, som gælder i Kansas, opstiller nogle minimale krav til firmaer, som sætter førerløse biler til at køre på vejene. Det drejer sig blandt andet om forsikringer, og at bilen skal kunne stoppe ved kantstene, ifald den ikke kan køre videre.

Og så skal de førerløse biler testes i hele 12 måneder med en chauffør om bord, før de får lov til at køre førerløst.

Walmart arbejder allerede med Gatik i Arkansas og i Louisiana, hvor Gatik tilbyder at levere i deres lastbiler. Sidste år fjernede Gatik chaufføren fra en linje i Arkansas, så de nu kører førerløst,

I flere af de amerikanske delstater har de enten indført førerløse biler ved lov eller ved en eksekutiv ordre. Men graden af automation varierer fra stat til stat.