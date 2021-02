12 meter lang elektrisk bus kan transportere 60 passagerer på otte kilometer lang rundstrækning i Malaga.

En ny, førerløs elektrisk bus er begyndt at køre i den sydspanske by Malaga i et projekt, der er det første af sin slags.

Bussen begyndte at køre lørdag og er udstyret med sensorer og kameraer.

Den kører på en otte kilometer lang rundstrækning og forbinder Malagas havn med bymidten.

- Bussen ved hele tiden, hvor den er, og hvad der er omkring den, siger Rafael Durbán Carmona, som er leder i en afdeling i transportselskabet i Avanza.

Flere andre europæiske byer - heriblandt Aarhus og København - har også projekter med førerløse busser.

Men det er første gang, at en førerløs bus i normal størrelse bliver sluppet løs i den almindelige trafik.

På trods af den avancerede teknologi, som den spanske bus bygger på, sidder en chauffør klar til at tage rattet, hvis det bliver nødvendigt.

Det skyldes spansk lovgivning, som ikke tillader køretøjer uden en chauffør.

- Vi sætter den på automat-mode, og så kører den helt af sig selv, forklarer chauffør Cristobal Maldonado.

Bussen kan "interagere med trafiklys", som også er udstyret med sensorer, der advarer bussen om røde lys.

Køretøjet anvender kunstig intelligens til at forbedre sine "beslutninger", som er baseret på data, der indsamles undervejs på ruten.

Den 12 meter lange elektriske bus kan transportere 60 passagerer og er udviklet af det spanske selskab Irizar.

Projektet har støtte fra den spanske regering og er gennemført i samarbejde med flere universiteter.

Sidste måned satte Singapore gang i et forsøg, hvor passagerer via en app kan booke plads på en selvkørende bus og blive kørt rundt i den såkaldte Science Park uden for myldretiden.

Kina har også haft forsøg med selvkørende taxaer i flere byer.

Sikkerhedsudfordringer og udfordringer med lovgivning er noget af det, der fortsat står i vejen for udviklingen af flere selvkørende køretøjer verden over ifølge eksperter.

En selvkørende Uber-bil påkørte og dræbte en kvinde i Arizona i 2018.

Bilen var del af et eksperiment med selvkørende biler, som efterfølgende er blevet bremset i Arizona.

