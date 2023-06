Vi står på tærsklen til en klimakatastrofe. Så mørk og dyster er meldingen fra en række eksperter.

Og derfor skal vi til at gentænke, hvordan og hvor mange penge der skal bruges på et bekæmpe krisen. Der skal tages drastiske skridt nu. Men måske er det allerede for sent.

Vi skal ikke mere end få dage tilbage. Her kom den yderst dystre melding fra FN.

Vi er nu nået til et punkt, hvor det ikke længere er muligt at forhindre vandstanden i at stige som følge af forhøjede temperaturer.

En del af kampen mod klimaforandringer er tabt.

»På grund af den allerede høje koncentration af kuldioxid har vi tabt kampen om de smeltende gletsjere og den forhøjede vandstand i havene,« sagde generalsekretær for FNs Meteorologiske Organisation (WMO), Petteri Taalas, til Sky News, for nylig.

»Der er ingen tilbagevenden til det klima, vi plejede at have det seneste århundrede. Det er forsvundet, og vi bliver nødt til at leve med disse konsekvenser og højere temperaturer,« uddybede han.

Alligevel står vi i en verden, der fortsat buldrer frem.

I udviklingslandene er der fortsat kraftig befolkningstilvækst mange steder, og her er det ganske forståeligt fortsat målet at hæve levestandarden for millioner af mennesker.

Og derfor skal verden gentænke, hvordan man støtter udviklingslande og samtidig holder omkostningerne for klimaet til en minimum.

»Vi har brug for fuldstændigt at gentænke hele sammenhængen mellem klima, gæld og udvikling. Det, vi ser i dag, er noget nyt – lande bliver ramt af klimakatastrofen nu. Lande drukner,« siger den førende klimaøkonom Avinash Persaud ifølge The Guardian.

Han fungerer til dagligt som økonomisk rådgiver for premierministeren på Barbados, der er et af de mange lande, som allerede er berørt af klimaforandringer.

Vi står foran en klimakatastrofe med stigende temperaturer. Og måske er det ved at være for sent. Foto: Mohamed Messara/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Vi står foran en klimakatastrofe med stigende temperaturer. Og måske er det ved at være for sent. Foto: Mohamed Messara/EPA/Ritzau Scanpix

Han udtaler sig i forbindelse med stort møde mellem mere end 50 verdensledere i Paris i den kommende uge. Her er netop klimaforandringer og de fattigste landes udfordringer på dagsordenen.

Netop de fattige landes udvikling er en helt central del af de udfordringer, verden står med de kommende år.

I eksempelvis en række afrikanske nationer stiger befolkningen eksplosivt de kommende årtier.

Og derfor er det altafgørende, at verden følger med. Udvikler sig.

Ellers bliver klimaet den store taber. Det fortæller John Wilmoth, chef for FNs befolkningsafdeling, til B.T.

»Hvis de fattigste lande fortsat skal have en vækst og udvikle sig om 30 år, så skal vi bruge teknologi. Teknologi har gjort, at vi kan bespise alle de mennesker, der er på planeten nu. Og det skal den også hjælpe med i fremtiden,« siger han og uddyber:

»Men det skal være grønt, så miljøet og klimaet kan følge med.«

»Lande som eksempelvis Nigeria vil også forbedre sin levestandard, og folk vil forbedre deres liv. De har set, hvordan vi i Vesten har gjort det med brug af fossile brændstoffer. Men vi skal arbejde for at få dem til at gøre det en anden vej. En mere klimavenlig vej,« siger John Wilmoth.

Men som antallet af mennesker stiger, går forbruget fortsat op. Presset på klimaet stiger. Det bliver endnu sværere at holde temperaturen nede.

Verden, som vi kender den, er i fare.

»Jeg prøver at være positiv. Mennesket har overlevet mange ting. Og vi er gode til at omstille os. Men det er svært at være optimistisk,« siger han.