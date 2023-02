Lyt til artiklen

En af de mest profilerede investeringsfolk i Kina er sporløst forsvundet, hvilket har vakt massiv opsigt.

Samtidig har det sendt aktierne i hans virksomhed i én retning. Nedad.

Det skriver Financial Times og CNBC.

Det er meget muligt, du ikke har hørt om den kinesiske forretningsmand Bao Fan før.

Det er hans firma, der nu har oplyst, at Bao Fan - der både er formand og administrerende direktør for virksomheden - er forsvundet. Foto: CHINA STRINGER NETWORK Vis mere Det er hans firma, der nu har oplyst, at Bao Fan - der både er formand og administrerende direktør for virksomheden - er forsvundet. Foto: CHINA STRINGER NETWORK

Men i hjemlandet er han en af de mest profilerede forhandlere inden for teknologi, og han har siden 2005 stået bag firmaet China Renaissance, som han over årene har forvandlet fra en rådgivningsbutik til en af ​​landets førende finansielle institutioner.

Nu har hans firma oplyst, at Bao Fan – der både er formand og administrerende direktør for virksomheden – er forsvundet.

I en skrivelse, der er indsendt til Hong Kong Stock Exchange torsdag aften, oplyser firmaet, at man 'ikke har været i stand til at kontakte hr. Bao Fan'.

Derudover oplyser firmaet, at man ikke er bekendt med, at formandens 'utilgængelighed er eller kan være relateret til virksomheden og/eller koncernens drift'.

Det vides ikke, hvor længe Bao Fan har været væk, men ifølge Financial Times skrev det kinesiske erhvervsmedie Caixin torsdag, at han havde været væk i mindst to dage.

Bao Fan er den seneste i en lang række af kinesiske finansfolk, der er forsvundet.

Det har i flere af tilfældene efterfølgende vist sig, at de blev tilbageholdt, mens myndighederne undersøgte dem. Blandt andet for korruption.

Ifølge Financial Times har Kinas leder, Xi Jinping, gennemført en massiv anti-korruptionskampagne, siden han kom til magten, i et forsøg på at bekæmpe mange af Kinas højtstående embedsmænd – som også har haft en tendens til at være hans politiske rivaler.

Det vides dog ikke, om der er en forbindelse mellem det og sagen om den forsvundne Bao Fan.

Siden nyheden om Bao Fan kom frem, er aktierne i China Renaissance faldet med mere end 20 procent på handelsbørsen i Hongkong.