»Det var som en narkohandel.«

Sådan sagde Donald Trumps forhenværende sikkerhedsrådgiver John Bolton, da han hørte om præsidentens forsøg på at overtale Ukraines præsident Volodymyr Zelenskiy til at finde snavs på Joe Biden, Trumps vigtigste modstander ved præsidentvalget næste år.

Ved samme lejlighed beskrev John Bolton præsidentens private advokat, Rudy Giuliani som 'en håndgranat, der vil sprænge os alle i luften'.

Disse afsløringer blev ifølge avisen New York Times bragt på bane, da Donald Trumps forhenværende Ruslands-rådgiver Fiona Hill mandag blev afhørt i den amerikanske kongres.

John Bolton kalder Rudy Giuliani 'en håndgranat'. Selv er Trumps forhenværende sikkerhedsrådgiver blevet kaldt 'en atombombe'. Foto: SERGEI GAPON - AFP Vis mere John Bolton kalder Rudy Giuliani 'en håndgranat'. Selv er Trumps forhenværende sikkerhedsrådgiver blevet kaldt 'en atombombe'. Foto: SERGEI GAPON - AFP

Donald Trumps politiske modstandere fra Demokratierne undersøger i øjeblikket muligheden for at slæbe præsidenten for en rigsret, hvor han kan blive afsat. Og det var i denne forbindelse, at Fiona Hill blev afhørt.

Demokraterne mener, at Donald Trump siden indsættelsen i januer 2017 har misbrugt sin præsidentpost til at gavne personlige interesser fremfor landets interesser.

Fiona Hill kunne under ed fortælle, at John Bolton, der blev fyret i september, i stigende grad følte sig utryg ved præsidentens opførsel.

Og da Bolton hørte om Donald Trumps og Rudy Giulianis forbindelser i Ukraine, advarede han begge mænd om det, han kaldte en 'utryg situation, der kunne bringe USAs sikkerhed i fare'.

'Heksejagt'. Sådan kalder Donald Trump de seneste verbale angreb. Foto: SAUL LOEB - AFP Vis mere 'Heksejagt'. Sådan kalder Donald Trump de seneste verbale angreb. Foto: SAUL LOEB - AFP

»Jeg er meget skuffet over, at John Boltons vrede og bitterhed driver ham til usandfærdige beskyldninger som disse. Og det er ironisk at blive kaldt for en håndgranet af en mand, der af mange er blevet beskrevet som en atombombe.«

Sådan reagerede Rudy Giuliani i går i et intervew med tv-stationen NBC.

Via twitter beskriver Donald Trump Fiona Hills afhøring således.

»Blot endnu et kapitel i demokraternes hekserjagt.«