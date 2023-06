Mere end 42.000 mennesker risikerer at blive ramt af oversvømmelserne fra den ødelagte Nova Kakhovka-dæmning i Ukraine.

Og det værste er slet ikke ovre.

»Katastrofens fulde omfang vil først stå klart i de kommende dage,« som FNs nødhjælpschef, Martin Griffiths, har udtrykt det ifølge Reuters.

Ifølge de ukrainske myndigheder vil vandstanden nå sit højeste onsdag.

Her ses selve dæmningen og kraftværket Nova Kakhovka. Billederne er fra henholdvis 5. juni (øverst) og 6. juni.

Allerede nu er konsekvenserne af de enorme vandmasser, der er blevet sluppet fri, dog tydelige.

I denne artikel er der samlet en række såkaldte 'før- og efter'-billeder af områder i Ukraine, hvor man kan se, hvordan alt er forandret.

Satelitbillederne er taget af Maxar, der vurderer, at adskillige byer og landsbyer er blevet oversvømmet i et område på mere end 2.500 kvadratkilometer mellem Nova Kakhovka og Dnepr-flodens udløb.

Og det mærker indbyggerne ikke mindst.

En lille by langs Dnepr-floden. Øverste billede er fra 15. maj, nederste billede er fra 6. juni.

»Alt er dækket af vand: Alle møbler, køleskabet, mad, alle blomsterne, alt er oversvømmet,« som Oksana udtrykker det til Reuters:

»Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre.«

Imens er mange midler sat ind på at evakuere ukrainere, der er i farezonen.

Både busser lastbiler og privatbiler har været sat ind.

Havnen og et industriormåde i storbyen Kherson. Øverst fra 15. maj og nederst fra 6. juni.

Der kommer mere og mere vand for hver time, der går. Det er meget beskidt, som en indbygger, Yevheniya, siger til Reuters.

og den russisk-kontrollerede side af Dnepr-floden er der ødelæggelser.

Indtil videre er syv personer her meldt savnet ifølge de russiske myndigheder.

Samtidig er det blevet meldt ud, at landsbyen Korsunka er totalt dækket af vand, mens landsbyerne Dnepryany, Krynkiy og Kazachiy Lageri skulle have vand til tagene.

Her ses landsbyen Korsunka. Øverste billede er fra 15. maj, mens det nederste er fra 6. juni.

Indtil videre er det uafklaret, hvad der egentlig skete natten til tirsdag, da dæmningen og kraftværket Nova Kakhovka eksploderede.

Lige siden har Ukraine og Rusland beskyldt hinanden for at stå bag det, som begge lande kalder for en 'terrorhandling'.