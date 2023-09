På papiret så det dramatisk ud.

Onsdag var der møde i FNs Sikkerhedsråd, og dagsordenen var krigen i Ukraine.

På deltagerlisten stod både Ukraines præsident Zelenskyj og den russiske udenrigsminister Sergej Lavrov.

Derfor var der forud for mødet stor spænding om, hvad der ville ske, når de to mænd skulle sidde omkring det samme bord.

Ukrainian President Volodymyr #Zelensky left the UN Security Council meeting room before Russian Foreign Minister Sergey #Lavrov began his speech. pic.twitter.com/Pglr1KLrzJ — KyivPost (@KyivPost) September 20, 2023

Spørgsmål forblev dog ubesvaret, for Zelenskyj forlod mødesalen umiddelbart efter sin tale – og altså før, den russisk udenrigsminister dukkede op.

Det skriver The Washington Post.

Volodymyr Zelenskyj nåede dog at servere en bredside mod Rusland, inden han gik fra mødet.

»Det meste af verden forstår sandheden om denne krig,« sagde han og fortsatte:

Da Zelenskyj var færdig med at tale, rejste han sig og forlod salen.

»Det er en kriminel og uprovokeret aggression begået af Rusland mod vores nation og med det formål at indtage Ukraines landområde og ressourcer.«

Han mener, at Rusland bør fratages sin vetoret i Sikkerhedsrådet.

Selvom den russiske udenrigsminister endnu ikke var mødt op, lyttede Ruslands FN-ambassadør med fra et sæde længere fremme.

Udenrigsminister Lavrov ankom først efter, at Zelenskyj havde talt.

Sergey Lavrov talte også i Sikkerhedsrådet onsdag aften.

Hans tale havde – ikke overraskende – et andet budskab. Han mener nemlig, at Vesten og USA har blandet sig for meget i ukrainsk politik siden Sovjetunionens sammenbrud i 1991.

»Vesten har skylden for den forhøjede risiko for en global konflikt,« sagde han blandt andet.

Zelenskyj var den første taler i FN's Sikkerhedsråd.

Det fik ifølge den russiske FN-ambassadør, Vasilij Nebenzia, til at protestere, hvilket forsinkede mødet med ti minutter.

FN-ambassadøren pegede på, at det er fast praksis, at det er de 15 medlemmer af Sikkerhedsrådet, der taler først.