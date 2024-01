Han har i årevis været kæledæggen på den amerikanske venstrefløj. Og han var tæt på at blive deres præsident.

Men nu er selveste Bernie Sanders faldet i unåde hos en stor gruppe af sine mest hardcore støtter. Kritikken af ham er brutal. B.T. er taget til ‘Bernies’ hjemstat for at finde ud af, hvordan han kan være faldet så dybt.

»Man kan bare ikke støtte folkedrab. Uanset hvem man er.«

Holdningen hos den unge mand i det lokale supermarked i Brattleboro i det sydøstlige Vermont er klar.

Han er ikke længere en fan af den kendte senator fra hjemstaten. Vermonts måske mest kendte person Bernie Sanders.

Inden Hamas’ angreb på Israel 7. oktober sidste år, kunne den mangeårige senator ikke gøre meget galt.

I årevis havde han været den amerikanske venstrefløjs største forkæmper. Med drømme om et amerikansk samfund som på mange måder ligner det, vi har i Danmark, havde Bernie Sanders formået at ride på en bølge, der for fire år siden bragte ham tættere på Det Hvide Hus, end personer med lignende holdninger havde været i årevis.

Han blev i sidste ende slået af Joe Biden, ligesom han fire år før det blev slået af Hillary Clinton i kampen om den demokratiske nominering.

Men Bernie Sanders ry på den amerikanske venstrefløj var stadig intakt. Tæt på legendarisk.

Men så skete 7. oktober og den efterfølgende israelske invasion af Gaza med tusindvis af døde til følge. Og på den amerikanske venstrefløj var der dyb frustration over, at netop Bernie Sanders ikke sagde fra over for det folkemord, som mange på den fløj mener, Israel begår, hurtigt nok.

Det tager ikke lang tid at finde frem til på sociale medier som X.

Bernie Sanders er blevet 82 år. Foto: Tom Williams/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Bernie Sanders er blevet 82 år. Foto: Tom Williams/AP/Ritzau Scanpix

‘Hvis du havde sagt det for to måneder siden, så kunne de have gået på pension, uden at ødelægge dit ry,’ lød et svar til Bernie Sanders, der 2. januar i hårde vendinger fastslog, at USA ikke bør støtte Benjamin Netanyahus kamp mod ‘det palæstinensiske folk’, som senatoren beskrev det.

Brugeren bag det ovenstående opslag er siden blevet suspenderet. Men det tager ikke lang tid at finde lignende.

For få dage siden lød et andet opslag på X om senatoren, der i en artikel havde slået fast, at han støttede det amerikanske forsvars angreb i Yemen.

‘Bernie Sanders er et hyklerisk stykke lort.’

På nærmest hver eneste opslag, Bernie Sanders laver på X – og specielt dem, der handler om krigen mellem Israel og Hamas – kan man finde folk, der raser over og mod ham.

Specielt over, hvordan de mener, det tog alt for lang tid for Sanders at sige fra over for Israel. Bernie Sanders er siden gået imod Netanyahus kurs. Men skaden er sket.

En del af hans trofaste følgerskare gennem år er skuffede over deres nu tidligere helt.

Heller ikke i Brattelboro er der ikke mange, der støtter Bernie Sanders.

På en lokal café fortæller en ung mand, at Bernie Sanders ikke længere har hans støtte.

»Han er slet ikke venstreorienteret nok til mig,« siger den unge mand.

»Han rammer ikke rigtig længere det, jeg står for. Og sagen med Israel – selvom jeg ikke følger den så intensivt – har ikke gjort det bedre,« uddyber han.

I den store sportsbutik på Main Street har en kunde en anden pointe, som efterhånden kan siges om flere andre amerikanske toppolitikere.

Et legendarisk billede af Bernie Sanders i forbindelse med indsættelsen af Joe Biden som præsident i januar 2021. Sanders attitude er velkendt. Det var de store vanter, han havde på, ikke. Foto: Brendan Smialowski/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Et legendarisk billede af Bernie Sanders i forbindelse med indsættelsen af Joe Biden som præsident i januar 2021. Sanders attitude er velkendt. Det var de store vanter, han havde på, ikke. Foto: Brendan Smialowski/AFP/Ritzau Scanpix

»Jeg synes, Bernie Sanders er blevet for gammel,« siger kunden om den 82-årige senator.

»Men sådan er det efterhånden med mange politikere,« uddyber kunden med klar henvisning til både præsident Joe Biden (81 år) og tidligere præsident Donald Trump (77 år).

Begge stiller op igen. Som præsidentkandidat.

Det gør Bernie Sanders ikke. Og han har endnu ikke offentliggjort, om han stiller op til nok en tur i Senatet, når hans seks år er ovre senere på året.

Senator-superstjernen fra Vermont, der ikke længere er demokrat, men uafhængig, der stemmer sammen med Demokraterne i de fleste ting, vil formentlig have en god chance for seks yderligere år.

Men i så fald kan det meget vel blive uden en række af hans tidligere så trofaste vælgere. De har fået nok.