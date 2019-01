En britisk turist slap fri fra Louisas og Marens drabsmænd ved at sige, at han var muslim.

Mændene, som dræbte de to skandinaviske kvinder, havde tilsyneladende først udset sig en britisk mand, som de planlagde at slå ihjel.

Da de hørte, at han var muslim, opgav de deres uddåd og lod ham gå.

Det skriver flere britiske medier, blandt dem The Sun og Daily Mail.

Kort før jul blev danske Louisa Vesterager Jespersen på 24 år og hendes 28-årige norske veninde Maren Ueland brutalt myrdet under en vandreferie i Atlas-bjergene i det centrale Marokko.

Deres lig blev fundet af et fransk kærestepar i nærheden af landsbyen Imlil 17. december.

Politiet betegner drabene som en terrorhandling, og politiets efterforskning viser, at mændene gik målrettet efter vestlige turister.

Efterforskningsleder Abdelhak Khiam fra Marokkos særlige antiterrorenhed siger i et interview med det marokkanske magasin TelQuel og til flere britiske medier, at mændede i dagene op til dobbeltdrabet havde svoret troskab til terrorbevægelsen Islamisk Stat. 12. december skal de have mødtes for at lægge en plan for en mulig terrorhandling.

(COMBO) This combination of pictures created on December 20, 2018 shows Rachid Afatti (L), Ouziad Younes (C), and Ejjoud Abdessamad (R), the three suspects in the grisly murder of two Scandinavian hikers whose bodies were found at a camp in Morocco's High Atlas mountains, in police custody following their arrest.

Mændene har selv forklaret til politiet, at de allerede 16. december havde besluttet sig at dræbe en ældre britisk turist, men da han fortalte, at han var muslim, lod de ham gå igen.

»Vi ved ikke, om han rent faktisk var mulism, eller bare bange for mændene med skæg,« siger Abdelhak Khiam.

En times tid senere samme dag fik mændene øje på de to skandinaviske kvinders telt.

De slog deres eget telt op cirka 150 centimeter fra kvindernes, og da mørket faldt på hev de kvinderne ud af teltet og dræbte dem. Et af drabene blev filmet på video, og klippet har siden cirkuleret på islamistiske sider på nettet.