Han blev billedet på det historiske angreb mod den amerikanske kongres.

Med bar mave, ansigtsmaling, horn og pelshue stormede Jacob Chansley ind i Kongressen 6. januar.

Det gjorde han, siger han, fordi han følte sig inviteret af Donald Trump. Men noget har siden ændret Qanon – tilhængerens forhold til den tidligere præsident. Det skriver Dagbladet.

For selvom Jacob Chansley hele tiden har kæmpet Donald Trumps kamp for at overbevise befolkningen om, at hans nederlag ved valget udelukkende skyldtes valgfusk, så har han nu tilbudt at kæmpe imod eks – præsidenten.

Foto: SAUL LOEB

Når Donald Trump skal for en rigsretssag i februar, så har manden med hornene nemlig tilbud at vidne imod ham.

Han sidder lige nu fængslet for sin rolle i optøjerne i januar, hvor han blandt andet er sigtet for ulovlig indtrængen og voldelig adfærd. Derfor er det hans forsvarer, der udtaler sig, og til nyhedsbureauet AP siger han, at Chansley var 'utrolig betaget' af Trump.

»For første gang i sit liv følte han, at han blev hørt,« lyder det fra Albert Watkins.

Men nu føler han sig i stedet svigtet.

Det skyldes ifølge Watkins, at hverken Chansley eller andre fra angrebet på Kongressen var på listen over de folk, som Donald Trump nåede at benåde, inden hans præsidentperiode sluttede.

Det er dog endnu uvist, om der overhovedet skal bruges vidner i rigsretssagen, der går i gang den anden uge af februar. Her er Donald Trump tiltalt for at have opfordret til oprør i forbindelse med nederlaget ved præsidentvalget i november.